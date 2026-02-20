Тренер з фігурного катання із 13-ма куртками: на Олімпіаді-2026 з’явився новий вірусний герой

На Зимових Олімпійських іграх вірусною зіркою несподівано став не спортсмен, а тренер. Француз Бенуа Рішозмушений змінювати куртки буквально кожні кілька хвилин, і все через кількість своїх підопічних.

38-річний спеціаліст є одним із найвідоміших тренерів у фігурному катанні. У Мілано-Кортіна він працює одразу з 16 спортсменами, які представляють 13 різних країн. Серед них – Франція, Німеччина, Грузія, США, Канада, Мексика, Японія, Південна Корея, Китай, Швейцарія, Італія, Болгарія та Естонія.

Щоб підтримати кожного з них, Рішо вдягає відповідну командну куртку тієї країни, чий спортсмен саме виходить на лід. У підсумку за турнір він уже змінив 13 різних курток, інколи – кілька разів поспіль. У соцмережах його вже охрестили "тим самим хлопцем із куртками".

The busiest man at the Olympic Games! 👨‍💼🧑‍💼



French coach Benoit Richaud was seen wearing the jackets of multiple nations with different athletes during the figure skating… because he is working with 16 skaters from 13 different countries! 😅🌎 pic.twitter.com/HE2hPgsGg5 — TNT Sports (@tntsports) February 11, 2026

Рішо – колишній юніор збірної Франції, який не зміг пробитися на топ-рівень як спортсмен і перейшов у тренерство. І, схоже, зробив правильний вибір. Його підопічні вже приносять медалі – грузинська пара Анастасія Метьолкіна та Лука Берулава здобули срібло у змаганнях спортивних пар.

Сам тренер зізнається, що це справжній емоційний марафон. За його словами, щойно спортсмен виходить на лід, він повністю занурюється у його світ і миттєво перемикає емоції.

"Хочеш віддати їм усе. Раніше я не звик до такої кількості сильних переживань. Бувало, після великого моменту просто йшов у душ і плакав без причини. Тепер я краще з цим справляюся", – розповів Рішо.

13 countries, 16 skaters, one choreographer. When you work at this level, your wardrobe has to keep up. Benoit Richaud: globalization on ice.

pic.twitter.com/Jb0cVFFxV0 — Ramin Nasibov (@RaminNasibov) February 15, 2026

Попри шалену організаційну складність і постійну зміну екіпірування, француз виглядає абсолютно щасливим. І поки його спортсмени борються за медалі, він продовжує свою власну олімпійську дистанцію – між роздягальнями, льодом і новою курткою для наступного прокату.

Раніше повідомлялося, що спортсмен із Казахстану Міхаїл Шайдоров сенсаційно став олімпійським чемпіоном із фігурного катання.