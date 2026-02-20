Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Тренер з фігурного катання із 13-ма куртками: на Олімпіаді-2026 з’явився новий вірусний герой

Богдан Войченко — 20 лютого 2026, 02:00
Instagram
Тренер з фігурного катання із 13-ма куртками: на Олімпіаді-2026 з’явився новий вірусний герой

На Зимових Олімпійських іграх вірусною зіркою несподівано став не спортсмен, а тренер. Француз Бенуа Рішозмушений змінювати куртки буквально кожні кілька хвилин, і все через кількість своїх підопічних.

38-річний спеціаліст є одним із найвідоміших тренерів у фігурному катанні. У Мілано-Кортіна він працює одразу з 16 спортсменами, які представляють 13 різних країн. Серед них Франція, Німеччина, Грузія, США, Канада, Мексика, Японія, Південна Корея, Китай, Швейцарія, Італія, Болгарія та Естонія.

Щоб підтримати кожного з них, Рішо вдягає відповідну командну куртку тієї країни, чий спортсмен саме виходить на лід. У підсумку за турнір він уже змінив 13 різних курток, інколи кілька разів поспіль. У соцмережах його вже охрестили "тим самим хлопцем із куртками".

Рішо колишній юніор збірної Франції, який не зміг пробитися на топ-рівень як спортсмен і перейшов у тренерство. І, схоже, зробив правильний вибір. Його підопічні вже приносять медалі грузинська пара Анастасія Метьолкіна та Лука Берулава здобули срібло у змаганнях спортивних пар.

Читайте також :
Відео Пес увірвався на лижні перегони Олімпіади, ставши зіркою соцмереж

Сам тренер зізнається, що це справжній емоційний марафон. За його словами, щойно спортсмен виходить на лід, він повністю занурюється у його світ і миттєво перемикає емоції.

"Хочеш віддати їм усе. Раніше я не звик до такої кількості сильних переживань. Бувало, після великого моменту просто йшов у душ і плакав без причини. Тепер я краще з цим справляюся", – розповів Рішо.

Попри шалену організаційну складність і постійну зміну екіпірування, француз виглядає абсолютно щасливим. І поки його спортсмени борються за медалі, він продовжує свою власну олімпійську дистанцію – між роздягальнями, льодом і новою курткою для наступного прокату.

Раніше повідомлялося, що спортсмен із Казахстану Міхаїл Шайдоров сенсаційно став олімпійським чемпіоном із фігурного катання.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
ВІДЕО Олімпійські ігри 2026 Фігурне катання
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік