Рекордне золото Клебо, друга перемога Бріньоне. Підсумки лижного дня на Олімпіаді

Стрибки з трампліна

Старт дня:

Великий трамплін (HS 141), особистий турнір, жінки

Жіночу стрибкову програму Олімпіади-2026 завершував перший в історії для представниць прекрасної статі особистим турніром на великому трампліні. Завершився він тріумфом збірної Норвегії, яка завоювала золото і срібло та загалом посіла 4 місця у топ-6. Перемогу здобула Анна Одін Стрьом – вона на цій Олімпіаді оформила золотий дубль у особистих турнірах.

У боротьбі за золото вона випередила партнерку по команді Айрін Марію Квандал, яка не втримала лідерство після першої спроби. За великим рахунком, долю перемоги визначило гірше приземлення Квандал у другій спробі. На оцінках за стиль у другому раунді вона програла 5,4 бала, в підсумку від золотої нагороди її відділили 2,1 бала.

Анна Одін Стрьом Getty Images

Бронзу ж завоювала Ніка Превц, яка піднялася на дві позиції в другій спробі. Словенка не приховувала свого розчарування – після домінування впродовж сезону на Кубку світу вона явно розраховувала бодай на одне особисте золото.

Втім, Превц цілком могла взагалі залишитися без медалі – допомогли безглузді тактичні ходи головного тренера збірної Швеції, Роара Льокельсоя. В обох спробах легендарний норвежець робив запит на пониження стартової лавки для своєї підопічної, Фріди Вестман. І в обох випадках шведка не долітала до необхідних 133,5 м для того, щоби отримати компенсацію за скорочення розгону, хоча і перед стрибком було очевидно, що шансів стрибнути на таку дистанцію вкрай мало.

Сумарно на цьому Вестман недоотримала 10,9 бала компенсації. В підсумку вона стала четвертою, програвши Превц 6,1 бала. Льокельсой, сам того не бажаючи, подарував Ніці олімпійську бронзу.

Ніка Превц Skijumping.pl

Варто зазначити, що перша спроба відбувалася в дуже складних і, значною мірою, лотерейних погодних умовах, які значно погіршилися під кінець першої спроби. І деякі стрибунки топового рівня від цього постраждали. Легендарна німкеня Катаріна Шмід (колишня Альтхаус) у своєму прощальному старті на Олімпіадах взагалі не потрапила до фінального раунду. Її партнерка по команді, Селіна Фрайтаг, стала лише 28-ю, після чого в другій спробі прорвалася на 11 позицій вгору.

Утім, головний рейд вдався не їй, а іншій зірковій невдасі першої спроби, канадці Ебігейл Стрейт. Вона у другому раунді стрибнула на 131,5 метра та піднялася з 26 місця на 11-те. З 15 місця на 7 зуміла прорватися лідерка збірної Австрії, Ліза Едер.

Міг вдатися у другій спробі вражаючий рейд китаянці Пінь Чжен. Вона після першого раунду йшла 16-ю, в другому стрибку пролетіла неймовірні за жіночими мірками 133 метри, проте впала на сприну на приземлені, звісно ж, отримавши дуже низькі оцінки за стиль. Лише восьмою стала зіркова японка Нозомі Маруяма.

Що завтра?

20:00 – великий трамплін HS 141, чоловіки, парний командний турнір (SuperTeam)

У понеділок, 16 лютого, стрибки на Олімпіаді-2026 завершаться ще одним дебютом нового виду програми – чоловічим парним командним турніром (SuperTeam), який замінив класичний командний. Головні фаворити – японський дует Рен Нікайдо/Рьою Кобаясі. Також претендуватимуть на медалі словенці, австрійці, німці та норвежці.

Гірські лижі

Старт дня:

Гігант, жінки

Після перемоги Федеріки Бріньоне у супергіганті до свого улюбленого гіганту вона підходила уже в статусі явного, а не тіньового фаворита. І виправдала свій статус сповна, зробивши на домашній Олімпіаді золотий дубль. На відміну від Борміо, у Кортіні траса гіганту за рельєфом не була дуже пологою та простою.

Проте перша спроба була простою за постановкою воріт (стараннями тренера збірної Нової Зеландії Нільса Кобергера), що призвело до дуже малих розривів. Відставання 16-ї Ніни Астнер від 4 місця, яке ділили одразу три спортсменки, становило всього півсекунди.

Проте Бріньоне уже в першій спробі привезла своїм головним суперницям більш ніж 0,7 секунди. В цьому плані Федеріці пощастило зі стартовим номером. Попри загалом дуже просту постановку, на трасі були два дуже підступних "сліпих" віражі, на яких спортсменки помилялися одна за одною. Бріньоне ж стартувала доволі пізно, 14-ю, і мала достатньо часу для того, щоби проаналізувати помилки конкуренток і не повторяти їх. І характерно, що за підсумками першої спроби найближчими переслідувачками італійки були спортсменки з-за меж червоної групи – Лена Дюрр і Соф'я Годжа.

Постановка другої спроби була значно більш робочою та класичною, і Бріньоне просто по-гросмейстерськи зберегла свою перевагу. Друге поспіль золото на Олімпіаді, на якій її цілком могло взагалі не бути. Після такого тріумфу в 35 років знайти мотивацію продовжувати кар'єру буде непросто. І ходять чутки, що незабаром Федеріка оголосить про прощання з великим спортом.

Федеріка Бріньоне Getty Images

Ну а Дюрр і Годжа, які після першої спроби йшли в топ-3, відступили аж у кінець чільної. Проте не можна сказати, що вони свої другі заїзди провалили, від медалей їх відділили лише 0,19 і 0,25 секунди відповідно. І для німкені такий виступ у гіганті – дуже хороший симптом перед слаломом.

Бронзової призерки у гіганті не було – і Сара Хектор, і Теа Луїза Стьєрнесунд завоювали срібло. Вони показали абсолютно ідентичний час не лише в сумі, а й у кожній з двох спроб – унікальна ситуація. Ну і, звісно ж, за Стьєрнесунд не можна не потішитися. Норвежці протягом кар'єри дуже часто не щастило, вона безліч разів посідала найобразливіші місця, друге та четверте. Згадати хоча б її "дерев'яну" медаль на минулорічному чемпіонаті світу та сльози після гонки. І ось – така заслужена нагорода за страждання.

Ну а цього разу четвертою стала господарка змагань, Лара Делла Меа. У поточному сезоні італійка зарекомендувала себе майстром проривів у другій спробі, та підтвердила це реноме на домашній Олімпіаді, піднявшись на 11 позицій в другому раунді. Він подіуму Лару відділили всього 0,05 секунди. Враховуючи те, що у другій спробі у неї було декілька помітних помарок, цілком можна говорити про те, що у Делла Меа був медальний потенціал.

Лише п'ятою стала лідерка заліку Кубку світу в гіганті в поточному сезоні, Юлія Шайб. Свій єдиний медальний шанс на цій Олімпіаді вона не використала. Специфічна траса першої спроби, яку ставив тренер Еліс Робінсон, новозеландці не допомогла. За підсумками першого раунду вона замикала топ-10, а в другій спробі піднялася лише на дві позиції.

Еліс Робінсон Getty Images

Провалила гігант збірна США – жодна з американок не потрапила в топ-10. Мікаела Шиффрін після першої спроби була в боротьбі за медалі, проте відступила на 11 місце. Так, за часом вона програла призеркам не так і багато, але результат у будь-якому випадку невдалий. І перед слаломом за Мікаелу тривожно. Здається, форма далека від оптимальної, та ще й психологічний тиск буде шаленим: друга поспіль Олімпіада без медалей цілком реальна, і шанс уникнути такого фіаско – лише один.

Не зуміла підстрахувати Шиффрін у гіганті й партнерка по команді Пола Мольцан, яка лише замкнула топ-15. Ніна О'Браєн видала найкращий чистий час другої спроби, проте в першій через грубі помилки було програно надто багато – лише 20 місце у підсумку.

Лара Кольтурі після першої спроби ділила четверту позицію з Хектор і Стьєрнесунд. Проте, якщо скандинавки синхронно піднялися на подіум, то албанка італійського походження другу спробу провалила, відступивши на 16 місце. За великим рахунком, перша спроба Кольтурі також була не видатною: вона чимало програвала по темпу, але компенсувала це тим, що зуміла уникнути двох помилок внизу.

Двояке враження залишив виступ Каміль Раст. У першій спробі в неї був дуже класний темп, проте декілька помарок на другій половині траси відкинули її на 12 місце. Здавалося, що без цих помилок у швейцарки є призовий потенціал. У другій спробі явних помилок уникнути вдалося, проте Раст пройшла трасу значно повільніше по темпу, залишившись на 12 місці. Що зможе показати Каміль у слаломі – велика загадка.

Каміль Раст Getty Images

Прогнозовано слабко виступили в гіганті Зрінка Лютіч і Емма Айхер – 17 та 19 місця відповідно. Втім, для Айхер гігант є найслабкішою дисципліною, тому тривожним симптомом напередодні слалому такий результат вважати не варто. А ось у медальні шанси Лютіч не віриться – надто вже глибокий у неї спад форми у поточному сезоні.

Що завтра?

11:00/14:30 – слалом, чоловіки

У понеділок буде розіграний останній комплект нагород у чоловіків – у слаломі. Найбільш непередбачувана дисципліна всієї гірськолижної програми: рівень елітних слаломістів неймовірно близький, а стабільністю не може похвалитися жоден із них. Можливо, за виключенням Тімона Хаугана.

Потрібно рятувати провальну Олімпіаду чоловічій збірній Норвегії, у якої жодної медалі. Спортсменів, здатних піднятися на подіум, у скандинавів достатньо – це і Хенрік Крістофферсен, і згаданий вище Хауган, і Атле Лі Макграт. Цілком може оформити золотий дубль їхній експартнер по команді, Лукас Бротен.

Лукас Бротен Getty Images

Також претендуватимуть на перемогу французи Клеман Ноель та Пако Расса, не списуємо з рахунків і Стівена Ам'єза. Попри невдалий виступ у командній комбінації, буде серед топфаворитів і чинний чемпіон світу в слаломі, Лоїк Мейяр, який у гіганті завоював бронзу. Може поборотися за медалі й фін Едуард Халльберг – його успіхи перестають бути несподіваними. До слова, на понеділок у Борміо прогнозуються складні погодні умови. Шанс для Крістофферсена, який в таких обставинах зазвичай почувається як риба у воді.

Лижні гонки

Старт дня:

Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

На відміну від жіночої естфаети, у чоловічій сенсації не трапилося – збірна Норвегії впевнено завоювала золото, яке стало для Йоханнеса Клебо рекордним, дев'ятим за кар'єру. Втім, ще до виходу Йоханнеса на дистанцію на заключному етапі доля гонки вже, за великим рахунком, була вирішена на користь збірної Норвегії.

Не підвів Еміль Іверсен на першому етапі, хоча рішення включити його до складу замість Харальда Остберга Амундсена у багатьох викликало запитання. І тепер Еміль виглядає дуже небезпечною темною конячкою на суботній марафон.

Срібло завоювала збірна Франції. Ключовим для цього успіху став виступ Матеса Деложа на третьому етапі. Він зумів втекти з групи переслідувачів, і у певний момент навіть намагався наздогнати лідера, Айнара Хедегарта. Схожу спробу на останньому етапі здійснив Віктор Ловера, проте доволі вчасно зрозумів, що може загнати себе в кризу, і збавив обороти. Для Деложа це вже третє срібло на поточній Олімпіаді – перевиконання навіть найбільш оптимістичних планів.

Найбільше інтриги було в боротьбі за бронзу, яку вели Фінляндія та Італія. Мартіно Каролло на другій половині дистанції третього етапу потрапив у кризу, і програв понад 20 секунд Арсі Руусканену. Проте на заключному етапі Федеірко Пеллегріно зумів усе це відставання відіграти, після чого впевнено розібрався з фіном на фініші. Блискучий виступ легендарного ветерана, який дозволив команді не залишитися без медалі на домашній Олімпіаді. Є шанс і на ще одну нагороду – в командному спринті.

Для фінів естафета починалася невдало – зі слабкого виступу спринтера Лаурі Вуорінена на першому етапі. Він передав естафету лише п'ятим, із відставанням у понад 7 секунд. Іво Нісканену на другому етапі вдалося це відставання ліквідувати, проте на другому колі він не зумів відповісти на атаку Мартіна Льовстрьома Ньєнгета. Шанси Нісканена на золото в марафоні все ще видаються невисокими.

Мартін Льовстрьом Ньєнгет Getty Images

Провалила естафету збірна Швеції, яка посіла останнє, 10 місце. Почалося все зі слабкого виступу Йохана Хагстрьома на першому етапі. Чому тренерський штаб збірної Швеції не довірився Альвару Мюльбаку та достроково відправив його додому – загадка.