Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Були певні проблеми: Підручний – про результат гонки переслідування

Олександр Булава — 15 лютого 2026, 13:47
Були певні проблеми: Підручний – про результат гонки переслідування
Дмитро Підручний
НОК України

Український біатлоніст Дмитро Підручний підсумував результати гонки переслідування на Олімпійських іграх, яку він завершив на 20 місці.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Біатлоніст залишився незадоволеним своєю стрільбою – він допустив дві хиби на першому та четвертому вогневому рубежі.

"Посередньо оцінюю – на стрільбі, в принципі, в цю погоду зробив непогано. Шкода, що останнім пострілом не закрив –трішки потримав, бо вітер задумав, але трішки бракнуло, щоб закрився. На жаль, це відкинуло трохи далі по місцях", – сказав він.

Також Підручний зазначив, що під час ходу по трасі не був таким швидким через накопичену втому.

"Стосовно гонки по трасі – не все так добре, як мало би і як хотілося б. Були певні проблеми, лижі були сьогодні не супер ракети, хотілося б трішки кращого. Можна було боротися, накопичилася втома. Сьогодні був не настільки боєздатним, як у попередніх гонках. Сподіваюся, що за декілька днів відпочину і на естафету й масстарт буде краще самопочуття", – розповів український біатлоніст.

За підсумками переслідування Підручний разом з Віталієм Мандзином відібрався у масстарт, який відбудеться 20 лютого в Антгольц-Антерсельві. Початок гонки запланований на 15:15 за київським часом.

Також сьогодні, 15 лютого, на Олімпіаді-2026 відбудеться жіночий персьют, в якому виступлять українки Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко. Початок запланований на 15:45 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Дмитро Підручний Олімпійські ігри-2026

Дмитро Підручний

Мандзин та Підручний кваліфікувалися до масстарту на Олімпіаді-2026
Швед Понсілуома став олімпійським чемпіоном у переслідуванні, Мандзин та Підручний забігли до двадцятки
Олімпіада-2026. Чоловічий персьют. Онлайн-трансляція
У гонках переслідування на Олімпіаді-2026 Україну представлять 5 біатлоністів
Підручний – про спринт: Емоції не лише через Олімпіаду, але й через МОК

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік