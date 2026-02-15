Були певні проблеми: Підручний – про результат гонки переслідування

Український біатлоніст Дмитро Підручний підсумував результати гонки переслідування на Олімпійських іграх, яку він завершив на 20 місці.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Біатлоніст залишився незадоволеним своєю стрільбою – він допустив дві хиби на першому та четвертому вогневому рубежі.

"Посередньо оцінюю – на стрільбі, в принципі, в цю погоду зробив непогано. Шкода, що останнім пострілом не закрив –трішки потримав, бо вітер задумав, але трішки бракнуло, щоб закрився. На жаль, це відкинуло трохи далі по місцях", – сказав він.

Також Підручний зазначив, що під час ходу по трасі не був таким швидким через накопичену втому.

"Стосовно гонки по трасі – не все так добре, як мало би і як хотілося б. Були певні проблеми, лижі були сьогодні не супер ракети, хотілося б трішки кращого. Можна було боротися, накопичилася втома. Сьогодні був не настільки боєздатним, як у попередніх гонках. Сподіваюся, що за декілька днів відпочину і на естафету й масстарт буде краще самопочуття", – розповів український біатлоніст.

За підсумками переслідування Підручний разом з Віталієм Мандзином відібрався у масстарт, який відбудеться 20 лютого в Антгольц-Антерсельві. Початок гонки запланований на 15:15 за київським часом.

Також сьогодні, 15 лютого, на Олімпіаді-2026 відбудеться жіночий персьют, в якому виступлять українки Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко. Початок запланований на 15:45 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.