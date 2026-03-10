Жодної медалі в лижних гонках: підсумки Паралімпіади для українців за 10 березня

10 березня, у четвертий змагальний день Паралімпійських Ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, розігрувалося 12 комплектів нагород. Українці виступали в п'яти спринтерських лижних гонках у різних класах і мали сподівання на певну кількість медалей.

Однак здобути не вийшло жодної.

Найближче до п'єдесталу були представники України в спринті в класі сидячи. Одразу два українці пробилися до фіналу, однак Олександр Олексик посів найприкріше 4 місце, програвши 1,3 секунди бронзовому медалісту Єрболу Хамітову з Казахстану. Павло Баль став 5-м, хоч довгий час лідирував на дистанції.

Павло Баль Parasport Sverige/Karl Nilsson

Тарас Радь, Василь Кравчук та Григорій Шимко не зуміли пройти сито півфіналів.

Переміг тут китаєць Лю Цзисюй.

Серафим Драгун посів останню, шосту позицію у півфіналі спринту в класі стоячи, що не дозволило йому вийти у фінал, куди пробивалися перші три спортсмени. Григорій Вовчинський зупинився на стадії кваліфікації.

Серафим Драгун

У класі паралижниць із порушенням зору Оксана Шишкова в півфіналі стала 4-ю, не потрапивши до топ-2, які виходили в фінал. Романа Лобашева не пройшла стадію кваліфікаційних забігів.

У класі стоячи півфінал виявився нездоланною перешкодою для Людмили Ляшенко та Ірини Буй, яким не вдалося потрапити до топ-3. Олександра Кононова, володарка двох медалей у парабіатлоні, з невідомих причин у півфіналі не стартувала, хоч подолала кваліфікацію.

Олександра Кононова Getty images

Не зумів потрапити до прохідної для фіналу топ-2 Дмитро Суярко в класі з порушенням зору серед чоловіків. У півфіналі він став третім. Ігор Кравчук не пройшов кваліфікацію.

Видатна американська спортсменка українського походження Оксана Мастерс стала чемпіонкою Паралімпіади у спринті, клас сидячи. Це вже друге "золото" для уродженки Хмельницького, раніше вона перемагала у Мілані-Кортіні-2026 у парабіатлоні.

Оксана Мастерс Getty images

Медальний залік

Після четвертого дня змагань збірну України має все ті ж 10 медалей, що й у неділю. Це 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових нагород. З другого місця наші спортсмени відкотилися на п'яте.

Завдяки вдалим виступам у гірських лижах з другого місця наших співітчизників посунули австрійці із доробком у 8 медалей, з яких 4 золоті (4-1-3). Третіми стали американці з 10 потрапляннями на подіум (3-5-2).

Лідирувати з великим відривом продовжує збірна Китаю, на рахунку якої 23 нагороди (9-6-8).

11 березня на Паралімпіаді розігруватимуться 7 комплектів нагород, 6 з яких – у лижних гонках. У п'яти фіналах участь братимуть представники України.