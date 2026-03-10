Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Баль на фінішній прямій програв боротьбу за медаль у спринті паралижних гонок

Денис Шаховець — 10 березня 2026, 14:43
Українці Олександр Алексик та Павло Баль залишились без медалей у фіналі спринту з паралижних гонок на Паралімпійських іграх 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

У класі сидячи серед чоловіків Павло Баль довгий час лідирував, проте все ж у фінішному спурті пропустив вперед аж чотирьох суперників, у тому числі й Алексика, який став четвертим.

Золоту медаль виграв китаєць Лю Цзисюй, паралімпійським віцечемпіоном став бразилієць Крістіан Вестемайєр Рібера, а на третій щабель піднявся Єрбол Хамітов із Казахстану.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, спринт, чоловіки. Клас сидячи, фінал

  • 1. 🥇 Лю Цзисюй (Китай, LW12) 2:28,9
  • 2. 🥈 Крістіан Вестемайєр Рібера (Бразилія, LW11) +0,7
  • 3. 🥉 Єрбол Хамітов (Казахстан, LW12) +1,0
  • 4. Олександр Алексик (Україна, LW12) +2,3
  • 5. Павло Баль (Україна, LW11.5) +3,4

Нагадаємо, раніше у жіночому спринті легендарна американка українського походження Оксана Мастерс здобула друге "золото" на Паралімпіаді-2026.

Слідкуйте за текстовою трансляцією четвертого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

