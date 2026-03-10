Українська правда
Українські лижниці вилетіли в півфіналі спринта в класі стоячи на Паралімпіаді-2026

Олег Дідух — 10 березня 2026, 14:04
Олександра Кононова
Getty images

Українські паралижниці не зуміли пробитися до фіналу спринта в класі стоячи на Паралімпіаді 2026 року в Італії.

Участь у цьому виді програми брати три українські спортсменки. Людмила Ляшенко посіла в кваліфікації п'яте місце, Олександра Кононова та Ірина Буй – 8 і 12 місця відповідно. До півфіналу пробивалися 12 кращих із 17 учасниць, які вийшли на старт у цьому класі.

У півфіналі всі три українки потрапили в перший забіг, проте жодна з них не зуміла фінішувати у топ-3 і пробитися у фінал. Ляшенко та Буй посіли четверте та п'яте місця у своїх забігах відповідно, а Кононова не вийшла на старт півфінального забігу.

Результати півфіналу:

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводить текстову трансляцію змагального дня на Паралімпіаді. Детальний розклад змагань можна дізнатись за посиланням.

