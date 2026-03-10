Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Легендарна Оксана Мастерс здобула друге "золото" на Паралімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 10 березня 2026, 14:33
Легендарна Оксана Мастерс здобула друге золото на Паралімпіаді-2026
Оксана Мастерс
Getty Images

Американка українського походження Оксана Мастерс стала паралімпійською чемпіонкою Ігор у Мілані у спринті класу сидячи серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату.

36-річна Мастерс випередила кореянку Юнджі Кім на 3 секунди. Бронзовою призеркою стала китаянка Шиюй Ван.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, спринт, жінки. Клас сидячи, фінал

  • 1. 🥇 Оксана Мастерс (США, LW12) 3:07,1
  • 2. 🥈 Юнджі Кім (Південна Корея, LW10.5) +3,0
  • 3. 🥉 Шиюй Ван (Китай, LW12) +10,8

Нагадаємо, що Оксана народилася у Хмельницькому, але у 1997 році переїхала до Сполучених Штатів Америки.

Для Мастерс це друга золота медаль на Паралімпіаді-2026, а загалом це вже її сьома золота нагорода у кар'єрі на зимових Паралімпіадах. В Мілані-Кортіні легендарна американка стала чемпіонкою в парабіатлоні у спринті класу сидячи. Крім того, Оксана успішно виступала на літніх Паралімпійських іграх, де здобула чотири золоті медалі у паралімпійському велоспорті.

Слідкуйте за текстовою трансляцією четвертого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

Читайте також :
Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 4. Медальні надії в паралижних гонках
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
лижний спорт Паралімпійські ігри Паралімпіада-2026

лижний спорт

Ще три фінали без України: Драгун, Шишкова та Суярко зупинилися у півфіналі спринту в паралижних гонках
Це шалений досвід: українка Лобашева – про виступ у спринті на Паралімпіаді-2026
Визначились призерки ОІ-2026 у лижному фрістайлі в дисципліні парний могул
Бельгійський прапороносець не встиг на відкриття Олімпійських ігор через проблеми з поїздом
Це мрія кожного спортсмена: Нікон – про цілі на дебютних Олімпійських іграх 2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік