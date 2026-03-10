Легендарна Оксана Мастерс здобула друге "золото" на Паралімпіаді-2026

Американка українського походження Оксана Мастерс стала паралімпійською чемпіонкою Ігор у Мілані у спринті класу сидячи серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату.

36-річна Мастерс випередила кореянку Юнджі Кім на 3 секунди. Бронзовою призеркою стала китаянка Шиюй Ван.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, спринт, жінки. Клас сидячи, фінал

1. 🥇 Оксана Мастерс (США, LW12) 3:07,1

2. 🥈 Юнджі Кім (Південна Корея, LW10.5) +3,0

3. 🥉 Шиюй Ван (Китай, LW12) +10,8

Нагадаємо, що Оксана народилася у Хмельницькому, але у 1997 році переїхала до Сполучених Штатів Америки.

Для Мастерс це друга золота медаль на Паралімпіаді-2026, а загалом це вже її сьома золота нагорода у кар'єрі на зимових Паралімпіадах. В Мілані-Кортіні легендарна американка стала чемпіонкою в парабіатлоні у спринті класу сидячи. Крім того, Оксана успішно виступала на літніх Паралімпійських іграх, де здобула чотири золоті медалі у паралімпійському велоспорті.

Слідкуйте за текстовою трансляцією четвертого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.