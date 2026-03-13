Водоспад срібла та бронзи: підсумки Паралімпіади для українців за 13 березня

13 березня, у сьомий змагальний день Паралімпійських Ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, розігрувалося 14 комплектів нагород. Українці виступали в п'яти гонках із парабіатлону, а також у парасноуборді та парагірськолижному спорті. Нашим спортсменам вдалося здобути 6 нагород: 4 "срібла" та 2 "бронзи".

Медальний почин дня поклав Тарас Радь, який став срібним призером у біатлонному спринті-персьюті, клас сидячи. Українець завоював уже третю свою медаль на Паралімпіаді, здобувши повний комплект нагород. Раніше Радь переміг у спринті та отримав "бронзу" в індивідуальній гонці.

Тарас Радь Національний паралімпійський комітет України

Ще четверо українців за медалі поборотися не змогли. Василь Кравчук став 8-м, Григорій Шимко – 9-м, Павло Баль – 12-м, Олександр Алексик – 13-м.

Чемпіоном у спринті-персьюті став казахстанець Єрбол Хамітов, а третю позицію посів китаєць Лю Цзисюй.

Парабіатлон. Чоловіки, спринт-персьют, клас Sitting

Єрбол Хамітов (Казахстан, LW12, 0+1) – 9:39.0 Тарас Радь (Китай, LW12, 1+0) – +21.5 Лю Цзисюй (Китай, LW12, 0+2) – +32.5

Одразу дві нагороди зуміли здобути представниці України у спринті-персьюті, клас стоячи. Ірина Буй та Олександра Кононова вибороли, відповідно, "срібло" та "бронзу", а поборотися за чемпіонство їм завадили промахи в стрільбі. Для Кононової медаль стала третьою на Паралімпіаді, раніше в її активі були перемога в спринті та третя позиція в індивідуалці.

Ірина Буй REUTERS/Sarah Meyssonnier

Людмила Ляшенко фінішувала 6-ю, а Богдана Конашук – 7-ю.

Переможниця, канадійка Наталі Вілкі, на вогневих рубежах працювала ідеально.

Парабіатлон. Жінки, спринт-персьют, клас Standing

Наталі Вілкі (Канада, LW8, 0+0) – 12:18.0 Ірина Буй (Україна, LW8, 1+0) – +17.7 Олександра Кононова (Україна, LW8, 1+1) – +31.0

Ще одне "срібло" збірній України приніс чоловік Ірини Буй, Григорій Вовчинський. Спортсмен був дуже близький до чемпіонства, адже випереджав після другої стрільби набйлижчого переслідувача майже на 10 секунд. Однак на фінішній прямій китаєць Цай Цзяюнь зумів вирвати перемогу.

Григорій Вовчинський Getty Images

Серафим Драгун фінішував п'ятим, а Дмитро Середа – десятим.

Парабіатлон. Чоловіки, спринт-персьют, клас Standing

Цай Цзяюнь (Китай, LW8, 0+0) – 10:33.4 Григорій Вовчинський (Україна, LW8, 0+0) – +0.2 Марко Маєр (Німеччина, LW8, 2+1) – +35.1

Олександр Казік та Анатолій Ковалевський завоювали, відповідно, срібну та бронзову медалі у чоловіків з порушенням зору. Казік мав перевагу після першого вогневого рубежа, однак промахнувся на другій стрільбі й пропустив повз себе китайця Юй Шуаня.

Олександр Казік (праворуч) із гайдом Сергієм Кучерявим REUTERS/Sarah Meyssonnier

Ярослав Решетинський закінчив гонку на 5 місці, а Ігор Кравчук – на шостому.

Парабіатлон. Чоловіки, спринт-персьют, клас Vision Impaired

Юй Шуань (Китай, NS3, 0+0) – 11:39.2 Олександр Казік (Україна, NS1, 0+1) – +13.8 Анатолій Ковалевський (Україна, NS3, 0+0) – +34.5

Єдиним видом парабіатлонної програми, в якому українцям не вдалося здобути медалі, став спринт-персьют у спортсменок із порушеннями зору. Тут найвище серед наших, сьомою, фінішувала Оксана Шишкова. Ілона Варковець, Олександра Даниленко та Романа Лобашева посіли місця з дев'ятого по одинадцяте.

Паралімпійською чемпіонкою в цьому класі стала чешка Карина Єдлінгерова.

Єдиний наш представник у парагірськолижному спорті, Максим Гелюта, фінішував 27-м за підсумками двох спроб у гігантському слаломі в класі стоячи. Переможцю, французу Артуру Боше, українець програв більше 45 секунд.

Максим Гелюта Instagram

Владислав Хільченко посів 21 місце у фіналі банкед слалому в парасноубордингу для спортсменів із порушеннями верхнях кінцівок. Найкращим тут став італієць Якопо Лукіні.

Медальний залік

Попри велику кількість нагород, завойованих у сьомий змагальний день, збірна України залишилася на сьомій позиції в неофіційному заліку. У нашої команди 16 медалей: 3 золоті, 5 срібних та 6 бронзових. За загальною кількістю потраплянь на п'єдестал пошани українці знаходяться на 4 місці. На жаль, на рядок вище знаходяться представники країни-агресора.

Лідирувати продовжують китайці з 32 медалями (11-9-12), відносно недалеко від них знаходяться американці – 19 нагород (9-5-5).

13 березня на Паралімпіаді розігруватимуться 9 комплектів нагород, українці боротимуться за медалі в лижних гонках.