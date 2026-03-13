Буй та Вовчинський здобули срібні нагороди Паралімпійських іграх-2026

У п'ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх 2026 відбулися фінали біатлонних спринтів-персьютів в класі стоячи, у яких взяли участь представники України.

Українка Ірина Буй виборола срібну нагороду, з однією хибою вона програла понад 17 секунд представниці Канади Наталі Вілкі. Ще одна українка Олександра Кононова з двома промахами зайняла третє місце.

Парабіатлон. Жінки. Спринт-персьют. Клас стоячи. Фінал

1. Наталі Вілкі (Канада, 0+0) 12:18,0

2. Ірина Буй (Україна, 1+0) +17,7

3. Олександра Кононова (Україна, 1+1) +31,0

...

6. Людмила Ляшенко (Україна, 1+1) +1:18.5

7. Богдана Конашук (Україна, 1+1) +1:20.2

У чоловіків Григорій Вовчинський, який одружений з Іриною Буй, лідирував більшу частину гонки та першим вийшов з останнього вогневого рубежу. Однак на останніх метрах дистанції його наздогнав представник Китаю Цзяюнь Цая.

Серафім Драгун став п'ятим, Дмитро Середа посів десяте місце. Водночас Сергій Романюк не стартував.

Парабіатлон. Чоловіки. Спринт-персьют. Клас стоячи. Фінал

Цзяюнь Цая (Китай, 0+0) – 10:33.4 Григорій Вовчинський (Україна, 0+0) – 0,2 Марко Маєр (Німеччина, 2+1) +35,1

...

5. Серафім Драгун (Україна, 1+3) + +1:29.5

10. Дмитро Середа (Україна, 0+0) +2:11.8

Розклад медальних стартів сьомого змагального дня Паралімпіади-2026, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.