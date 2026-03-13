Італієць Лукіні виграв "золото" у банкед слаломі Паралімпіади-2026, українець Хільченко 21-й

У п'ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх 2026 відбулися чотири фінали у банкед слаломі у парасноубордингу.

У фіналі банкед слалому (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок) виступив українець Владислав Хількевич. У другій спробі він показав кращий результат ніж у першому заїзді 1:12.24 проти 1:13.32. Однак у підсумку він посів останнє, 21-е місце.

Золоту медаль у цій дисципліні здобув італієць Якопо Лукіні, який був кращим і у першому заїзді. На подіум потрапили також китайці Ван Пеньяо

Парасноуборд. Чоловіки. Банкед слалом. Клас SB-UL

1. Якопо Лукіні (Італія) 56.28

2. Ван Пеньяо (Китай) 56.62

3. Цзян Цзига (Китай) 57.03

...

21. Владислав Хільченко (Україна) 1:12.24

Зазначимо, що Владислав Хільченко став першим українцем за останні вісім років, який змагався у парасноубордингу. На Іграх у Пхьончхані-2018 виступав Іван Ошаров, який у підсумку посів 15-ті місця у слаломі та кросі.

У фіналі чоловічого банкед слалому у класі SB-LL1 (сильні порушення нижніх кінцівок) тріумфував американець Ноа Елліот, який показав час 58.94, випередивши японця Даічі Огурі на 8 сотих секунди.

У класі SB-LL2 (помірні порушення нижніх кінцівок) паралімпійським чемпіоном став італієць Емануель Ператонер.

Переможницею жіночого банкед слалому у такому ж класі стала американка Кейт Делсон, яка раніше стала срібною призеркою у сноуборд кросі.

Парасноуборд. Чоловіки. Банкед слалом. SB-LL1

1. Ноа Елліот (США) 58.94

2. Даічі Огурі (Японія) 59.02

3. Майк Шульц (США) 1:00.05

Парасноуборд. Жінки. Банкед слалом. Клас SB-LL2

1. Кейт Делсон (США) 1:02.99

2. Ліза Буншотен-Вос (Нідерланди) 1:03.53

3. Бренна Хакебі (США) 1:03.98

Парасноуборд. Чоловіки. Банкед слалом. SB-LL2

1. Емануель Ператонер (Італія) 54.28

2. Фабріс фон Грюніген (Швейцарія) 56.29

3. Бен Тадгоуп (Австралія) 57.33

З усім розкладом сьомого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026 можна ознайомитись за посиланням.