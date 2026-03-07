Шишкова посіла 6 місце у спринті на Паралімпіаді-2026

На Паралімпійських іграх 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, відбулася жіноча спринтерська гонка серед спортсменок із порушеннями зору.

Найкращою серед українок стала Оксана Шишкова, яка з ідеальною стрільбою посіла 6 місце. Також до чільної десятки з одним промахом забігла Ілона Варковець.

Натомість Олександра Даниленко та провалили роботу на стрільбі. Усього в гонці взяли участь 14 параатлеток.

Штрафне коло не завадило китаянці Юе Ван стати паралімпійською чемпіонкою. Срібну медаль здобула чешка Каріна Едлінгерова, а бронза дісталася німкені Леоні Марії Вальтер.

Паралімпійські ігри 2026. Спринт, жінки, клас Vision Impaired

1. 🥇 Юе Ван (Китай, NS2, 0+1) 19:52,5

2. 🥈 Каріна Едлінгерова (Чехія, NS2, 0+0) +28,0

3. 🥉 Леоні Марія Вальтер (Німеччина, NS2, 0+0) +39,7

...

6. Оксана Шишкова (Україна, NS3, 0+0) +2:15,0

9. Ілона Варковець (Україна, NS3, 0+1) +3:34,4

11. Олександра Даниленко (Україна, NS1, 1+3) +5:02,0

12. Романа Лобашева (Україна, NS3, 4+0) +5:36,5

В активі збірної України вже три медалі, завойовані на Паралімпіаді-2026. Раніше у спринтах Тарас Радь та Олександра Кононова виграли золоті нагороди, а Людмила Ляшенко здобула "бронзу".

Слідкуйте за текстовою трансляцією першого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.