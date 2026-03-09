Кюш завоював друге "золото", тріумф Айгнера: результати супергігантського слалому на Паралімпіаді-2026

Відбулись фінали з парагірськолижного спорту серед чоловіків у супергігантському слаломі на Паралімпійських іграх-2026.

Чемпіоном у класі VI став австрієць Йоганнес Айгнер, який влаштував справжню феєрію на попередніх Іграх-2022, де завоював аж 5 нагород – два "золота", два "срібла" та одну "бронзу".

Айгнер залишив за своєю спиною італійця Джакомо Бертаньйоллі та представника Канади Каллє Ерікссона.

У змаганнях стоячи тріумфував швейцарець Робін Кюш, який 7 березня виграв "золото" у швидкісному спуску стоячи.

Останній комплект нагород було розіграно у змаганнях сидячи, де найкращий результат продемонстрував нідерландець Єрун Кампшрер.

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, чоловіки, клас VI

Йоганнес Айгнер (Австрія) 1:11.99 Джакомо Бертаньйоллі (Італія) 1:12.15 Каллє Ерікссон (Канада) 1:13.29

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, чоловіки, Standing

Робін Кюш (Швейцарія) 1:12.12 Патрік Халгрен (США) 1:13.10 Жуль Сегерс (Франція) 1:13.59

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, чоловіки, Sitting

Єрун Кампшрер (Нідерланди) 1:13.08 Єспер Педерсен (Норвегія) 1:13.80 Ендрю Курка (США) 1:13.95

Нагадаємо, що раніше були розіграні нагороди у трьох класах серед жінок у супергігантському слаломі.