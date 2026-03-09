Українська правда
Кюш завоював друге "золото", тріумф Айгнера: результати супергігантського слалому на Паралімпіаді-2026

Софія Кулай — 9 березня 2026, 13:38
Кюш завоював друге золото, тріумф Айгнера: результати супергігантського слалому на Паралімпіаді-2026
Робін Кюш
Відбулись фінали з парагірськолижного спорту серед чоловіків у супергігантському слаломі на Паралімпійських іграх-2026.

Чемпіоном у класі VI став австрієць Йоганнес Айгнер, який влаштував справжню феєрію на попередніх Іграх-2022, де завоював аж 5 нагород – два "золота", два "срібла" та одну "бронзу".

Айгнер залишив за своєю спиною італійця Джакомо Бертаньйоллі та представника Канади Каллє Ерікссона.

У змаганнях стоячи тріумфував швейцарець Робін Кюш, який 7 березня виграв "золото" у швидкісному спуску стоячи.

Останній комплект нагород було розіграно у змаганнях сидячи, де найкращий результат продемонстрував нідерландець Єрун Кампшрер.

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, чоловіки, клас VI

  1. Йоганнес Айгнер (Австрія) 1:11.99
  2. Джакомо Бертаньйоллі (Італія) 1:12.15
  3. Каллє Ерікссон (Канада) 1:13.29

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, чоловіки, Standing

  1. Робін Кюш (Швейцарія) 1:12.12
  2. Патрік Халгрен (США) 1:13.10
  3. Жуль Сегерс (Франція) 1:13.59

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, чоловіки, Sitting

  1. Єрун Кампшрер (Нідерланди) 1:13.08
  2. Єспер Педерсен (Норвегія) 1:13.80
  3. Ендрю Курка (США) 1:13.95

Нагадаємо, що раніше були розіграні нагороди у трьох класах серед жінок у супергігантському слаломі.

