Кюш завоював друге "золото", тріумф Айгнера: результати супергігантського слалому на Паралімпіаді-2026
Відбулись фінали з парагірськолижного спорту серед чоловіків у супергігантському слаломі на Паралімпійських іграх-2026.
Чемпіоном у класі VI став австрієць Йоганнес Айгнер, який влаштував справжню феєрію на попередніх Іграх-2022, де завоював аж 5 нагород – два "золота", два "срібла" та одну "бронзу".
Айгнер залишив за своєю спиною італійця Джакомо Бертаньйоллі та представника Канади Каллє Ерікссона.
У змаганнях стоячи тріумфував швейцарець Робін Кюш, який 7 березня виграв "золото" у швидкісному спуску стоячи.
Останній комплект нагород було розіграно у змаганнях сидячи, де найкращий результат продемонстрував нідерландець Єрун Кампшрер.
Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, чоловіки, клас VI
- Йоганнес Айгнер (Австрія) 1:11.99
- Джакомо Бертаньйоллі (Італія) 1:12.15
- Каллє Ерікссон (Канада) 1:13.29
Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, чоловіки, Standing
- Робін Кюш (Швейцарія) 1:12.12
- Патрік Халгрен (США) 1:13.10
- Жуль Сегерс (Франція) 1:13.59
Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, чоловіки, Sitting
- Єрун Кампшрер (Нідерланди) 1:13.08
- Єспер Педерсен (Норвегія) 1:13.80
- Ендрю Курка (США) 1:13.95
Нагадаємо, що раніше були розіграні нагороди у трьох класах серед жінок у супергігантському слаломі.