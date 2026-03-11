Українська правда
Українка американського походження виграла третє золото на Паралімпіаді-2026

Денис Шаховець — 11 березня 2026, 11:50
Оксана Мастерс
На Паралімпійських іграх 2026 американка українського походження Оксана Мастерс виграла гонку на 10 кілометрів класичним стилем у класі сидячи.

36-річна Мастерс випередила срібну призерку Юнджі Кім із Південної Кореї на 23 секунди. Бронзову нагороду здобула ще одна представниця США Кендалл Гретч.

Українські параатлетки у цьому класі не змагаються.

Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 10 км, класичний стиль, жінки. Клас сидячи

  • 1. 🥇 Оксана Мастерс (США, LW12) 26:31,6
  • 2. 🥈 Юнджі Кім (Південна Корея, LW10.5) +23,0
  • 3. 🥉 Кендалл Гретч (США, LW11.5) +58,0

Нагадаємо, що Оксана народилася у Хмельницькому, але у 1997 році переїхала до Сполучених Штатів Америки.

Для Мастерс це третя золота медаль на Паралімпіаді-2026, а загалом це вже її восьма в кар'єрі нагорода вищого ґатунку на зимових Паралімпіадах. В Мілані-Кортіні легендарна американка стала чемпіонкою в парабіатлоні у спринті, а також тріумфувала у спринті з лижних перегонів.

Крім того, Оксана успішно виступала на літніх Паралімпійських іграх, де здобула чотири золоті медалі у паралімпійському велоспорті.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

