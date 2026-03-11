Українка американського походження виграла третє золото на Паралімпіаді-2026
На Паралімпійських іграх 2026 американка українського походження Оксана Мастерс виграла гонку на 10 кілометрів класичним стилем у класі сидячи.
36-річна Мастерс випередила срібну призерку Юнджі Кім із Південної Кореї на 23 секунди. Бронзову нагороду здобула ще одна представниця США Кендалл Гретч.
Українські параатлетки у цьому класі не змагаються.
Паралімпійські ігри 2026. Паралижні гонки, 10 км, класичний стиль, жінки. Клас сидячи
- 1. 🥇 Оксана Мастерс (США, LW12) 26:31,6
- 2. 🥈 Юнджі Кім (Південна Корея, LW10.5) +23,0
- 3. 🥉 Кендалл Гретч (США, LW11.5) +58,0
Нагадаємо, що Оксана народилася у Хмельницькому, але у 1997 році переїхала до Сполучених Штатів Америки.
Для Мастерс це третя золота медаль на Паралімпіаді-2026, а загалом це вже її восьма в кар'єрі нагорода вищого ґатунку на зимових Паралімпіадах. В Мілані-Кортіні легендарна американка стала чемпіонкою в парабіатлоні у спринті, а також тріумфувала у спринті з лижних перегонів.
Крім того, Оксана успішно виступала на літніх Паралімпійських іграх, де здобула чотири золоті медалі у паралімпійському велоспорті.
Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.