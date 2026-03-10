Паралімпіада-2026. День 4. Текстова трансляція

10 березня, у другий змагальний день Паралімпійських ігор 2026, буде розіграно 12 комплектів нагород. Українці спробують кваліфікуватися до п'яти фіналів у лижних перегонах.

Наші лижники змагатимуться у спринтах у класах сидячи, стоячи та з порушенням зору

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію четвертого змагального дня Паралімпійських ігор 2026.

09:00. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Вже зовсім скоро розпочнемо четвертий день нашого паралімпійського марафону.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри 2026 триматимуть до 15 березня включно. Загалом за 9 змагальних днів буде розіграно 79 комплектів нагород.