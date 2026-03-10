Українська правда
Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 4. Медальні надії в паралижних гонках

Денис Шаховець — 10 березня 2026, 01:00
На спортивних аренах на півночі Італії тривають Паралімпійські ігри 2026. У четвертий змагальний день будуть розіграні 12 комплектів нагород: по 6 у лижних гонках та гірськолижному спорті.

Виступи українців 10 березня

У понеділок в українських параспортсменів був день відпочинку, а вже сьогодні на нас очікують п'ять кваліфікаційних стартів, після яких будуть півфінали та визначення медалістів у фіналах.

  • 10:55. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Кваліфікація
  • 13:26. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Півфінал
  • 14:29.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Фінал

У цій дисципліні виступить одразу п`ять українців: Павло Баль, Тарас Радь, Олександр Алексик, Василь Кравчук та Григорій Шимко.

До півфіналу пройдуть 12 найкращих спортсменів з 37-ми, що заявлені на сьогоднішню гонку.

  • 11:25. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація
  • 13:37. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Півфінал
  • 14:39.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Фінал

Людмила Ляшенко, Олександра Кононова та Ірина Буй будуть змагатися за топ-12 для виходу в півфінал серед 17 атлеток.

Олександра Кононова
Олександра Кононова
Паралімпійський комітет України
  • 11:35. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація
  • 13:48. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Півфінал
  • 14:45.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Фінал

У цій дисципліні Україну представлятимуть Серафим Драгун та Григорій Вовчинський. Зазначимо, що для Григорія нинішні Паралімпійські ігри стануть вже п'ятими в кар'єрі! На минулій Паралімпіаді в Пекині Вовчинський був першим.

Регламент аналогічний попереднім гонкам: 12 найкращих виходять до півфіналу.

  • 11:55. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація
  • 13:59. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал
  • 14:54.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Фінал

У кваліфікації візьмуть участь дві українки, а саме Оксана Шишкова та Романа Лобашева. Шишкова має у своєму арсеналі досвід виступу на чотирьох Паралімпійських іграх (двічі вигравала "золото"), а для 21-річної Лобашевої сьогоднішній старт буде дебютним.

У цьому виді змагань до півфіналу виходять перші вісім спортсменок.

  • 12:05. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація
  • 14:10. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал
  • 15:01.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Фінал

І останніми свою кваліфікаційну програму почнуть Дмитро Суярко та Ігор Кравчук. Суярко в Італії вже встиг навіть здобути "бронзу" в індивідуальній гонці в парабіатлоні.

Дмитро Суярко
Дмитро Суярко
Sarah Meyssonnier

Загалом у кваліфікації виступить 17 атлетів і для виходу в півфінал потрібно потрапляти в топ-8.

Де дивитися

Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.

Розклад трансляцій на 10 березня:

Парагірськолижний спорт

  • Двоборство. Супергігантський слалом. Всі класи – 10:00 (на сайті Суспільне Спорт)
  • Двоборство. Слалом. Всі класи – 14:00 (на сайті Суспільне Спорт)

Керлінг на кріслах колісних

  • Південна Корея – Норвегія. Груповий раунд (змішані команди) – 10:35 (на сайті Суспільне Спорт)
  • Півфінал 1 (змішані пари) – 15:35
  • Півфінал 2 (змішані пари) – 15:35 (на сайті Суспільне Спорт)
  • Словаччина – США. Груповий раунд (змішані команди) – 19:35 (на сайті Суспільне Спорт)

Паралижні гонки

  • Спринт. Кваліфікація (чоловіки/жінки) – 10:45
  • Спринт. Півфінали та фінали (чоловіки/жінки) – 13:10

Парахокей

  • Італія – Німеччина. Груповий раунд – 11:00 (на сайті Суспільне Спорт)
  • США – Китай. Груповий раунд – 14:30 (на сайті Суспільне Спорт)
  • Канада – Чехія. Груповий раунд – 18:00
  • Словаччина – Японія. Груповий раунд – 21:30 (на сайті Суспільне Спорт)

Розклад змагань 10 березня

  • 10:00.🥇Парагірськолижний спорт. Жінки. Альпійська комбінація (Super-G). З порушенням зору
  • 10:15.🥇Парагірськолижний спорт. Жінки. Альпійська комбінація (Super-G). Стоячи
  • 10:35. Керлінг на кріслах колісних. Команди. Коловий тур
  • 10:45. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація
  • 10:45. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація
  • 10:50.🥇Парагірськолижний спорт. Жінки. Альпійська комбінація (Super-G). Сидячи
  • 11:05. Парахокей. Груповий етап. Італія - Німеччина
  • 11:10.🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Альпійська комбінація (Super-G). З порушенням зору
  • 11:25. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Сидячи. Кваліфікація
  • 11:30.🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Альпійська комбінація (Super-G). Стоячи
  • 11:35. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація
  • 11:55. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація
  • 12:05. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Кваліфікація
  • 12:10.🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Альпійська комбінація (Super-G). Сидячи
  • 13:15. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Сидячи. Півфінал
  • 13:26. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Півфінал
  • 13:37. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Півфінал
  • 13:48. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Півфінал
  • 13:59. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал
  • 14:10. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал
  • 14:00. Парагірськолижний спорт. Жінки. Альпійська комбінація (слалом). Друга спроба
  • 14:35. Парахокей. Груповий етап. США - Китай
  • 14:30.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Сидячи. Фінал
  • 14:35.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Фінал
  • 14:40.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Фінал
  • 14:45.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Фінал
  • 14:50.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Фінал
  • 14:55.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Фінал
  • 15:35. Керлінг на кріслах колісних. Пари. Турнір
  • 18:05. Парахокей. Груповий етап. Канада - Чехія
  • 19:35. Керлінг на кріслах колісних. Команди. Коловий тур
  • 21:35. Парахокей. Груповий етап. Словаччина - Японія
