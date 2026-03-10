Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 4. Медальні надії в паралижних гонках
На спортивних аренах на півночі Італії тривають Паралімпійські ігри 2026. У четвертий змагальний день будуть розіграні 12 комплектів нагород: по 6 у лижних гонках та гірськолижному спорті.
Виступи українців 10 березня
У понеділок в українських параспортсменів був день відпочинку, а вже сьогодні на нас очікують п'ять кваліфікаційних стартів, після яких будуть півфінали та визначення медалістів у фіналах.
- 10:55. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Кваліфікація
- 13:26. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Півфінал
- 14:29.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Фінал
У цій дисципліні виступить одразу п`ять українців: Павло Баль, Тарас Радь, Олександр Алексик, Василь Кравчук та Григорій Шимко.
До півфіналу пройдуть 12 найкращих спортсменів з 37-ми, що заявлені на сьогоднішню гонку.
- 11:25. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація
- 13:37. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Півфінал
- 14:39.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Фінал
Людмила Ляшенко, Олександра Кононова та Ірина Буй будуть змагатися за топ-12 для виходу в півфінал серед 17 атлеток.
- 11:35. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація
- 13:48. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Півфінал
- 14:45.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Фінал
У цій дисципліні Україну представлятимуть Серафим Драгун та Григорій Вовчинський. Зазначимо, що для Григорія нинішні Паралімпійські ігри стануть вже п'ятими в кар'єрі! На минулій Паралімпіаді в Пекині Вовчинський був першим.
Регламент аналогічний попереднім гонкам: 12 найкращих виходять до півфіналу.
- 11:55. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація
- 13:59. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал
- 14:54.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Фінал
У кваліфікації візьмуть участь дві українки, а саме Оксана Шишкова та Романа Лобашева. Шишкова має у своєму арсеналі досвід виступу на чотирьох Паралімпійських іграх (двічі вигравала "золото"), а для 21-річної Лобашевої сьогоднішній старт буде дебютним.
У цьому виді змагань до півфіналу виходять перші вісім спортсменок.
- 12:05. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація
- 14:10. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал
- 15:01.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Фінал
І останніми свою кваліфікаційну програму почнуть Дмитро Суярко та Ігор Кравчук. Суярко в Італії вже встиг навіть здобути "бронзу" в індивідуальній гонці в парабіатлоні.
Загалом у кваліфікації виступить 17 атлетів і для виходу в півфінал потрібно потрапляти в топ-8.
Де дивитися
Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.
Розклад трансляцій на 10 березня:
Парагірськолижний спорт
- Двоборство. Супергігантський слалом. Всі класи – 10:00 (на сайті Суспільне Спорт)
- Двоборство. Слалом. Всі класи – 14:00 (на сайті Суспільне Спорт)
Керлінг на кріслах колісних
- Південна Корея – Норвегія. Груповий раунд (змішані команди) – 10:35 (на сайті Суспільне Спорт)
- Півфінал 1 (змішані пари) – 15:35
- Півфінал 2 (змішані пари) – 15:35 (на сайті Суспільне Спорт)
- Словаччина – США. Груповий раунд (змішані команди) – 19:35 (на сайті Суспільне Спорт)
Паралижні гонки
- Спринт. Кваліфікація (чоловіки/жінки) – 10:45
- Спринт. Півфінали та фінали (чоловіки/жінки) – 13:10
-
Парахокей
- Італія – Німеччина. Груповий раунд – 11:00 (на сайті Суспільне Спорт)
- США – Китай. Груповий раунд – 14:30 (на сайті Суспільне Спорт)
- Канада – Чехія. Груповий раунд – 18:00
- Словаччина – Японія. Груповий раунд – 21:30 (на сайті Суспільне Спорт)
Розклад змагань 10 березня
- 10:00.🥇Парагірськолижний спорт. Жінки. Альпійська комбінація (Super-G). З порушенням зору
- 10:15.🥇Парагірськолижний спорт. Жінки. Альпійська комбінація (Super-G). Стоячи
- 10:35. Керлінг на кріслах колісних. Команди. Коловий тур
- 10:45. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація
- 10:45. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація
- 10:50.🥇Парагірськолижний спорт. Жінки. Альпійська комбінація (Super-G). Сидячи
- 11:05. Парахокей. Груповий етап. Італія - Німеччина
- 11:10.🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Альпійська комбінація (Super-G). З порушенням зору
- 11:25. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Сидячи. Кваліфікація
- 11:30.🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Альпійська комбінація (Super-G). Стоячи
- 11:35. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація
- 11:55. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація
- 12:05. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Кваліфікація
- 12:10.🥇Парагірськолижний спорт. Чоловіки. Альпійська комбінація (Super-G). Сидячи
- 13:15. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Сидячи. Півфінал
- 13:26. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Півфінал
- 13:37. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Півфінал
- 13:48. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Півфінал
- 13:59. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал
- 14:10. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал
- 14:00. Парагірськолижний спорт. Жінки. Альпійська комбінація (слалом). Друга спроба
- 14:35. Парахокей. Груповий етап. США - Китай
- 14:30.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Сидячи. Фінал
- 14:35.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Фінал
- 14:40.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Фінал
- 14:45.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Фінал
- 14:50.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Фінал
- 14:55.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Фінал
- 15:35. Керлінг на кріслах колісних. Пари. Турнір
- 18:05. Парахокей. Груповий етап. Канада - Чехія
- 19:35. Керлінг на кріслах колісних. Команди. Коловий тур
- 21:35. Парахокей. Груповий етап. Словаччина - Японія