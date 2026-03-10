Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 4. Медальні надії в паралижних гонках

На спортивних аренах на півночі Італії тривають Паралімпійські ігри 2026. У четвертий змагальний день будуть розіграні 12 комплектів нагород: по 6 у лижних гонках та гірськолижному спорті.

Виступи українців 10 березня

У понеділок в українських параспортсменів був день відпочинку, а вже сьогодні на нас очікують п'ять кваліфікаційних стартів, після яких будуть півфінали та визначення медалістів у фіналах.

10:55. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Кваліфікація

Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Кваліфікація 13:26. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Півфінал

Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Півфінал 14:29.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Сидячи. Фінал

У цій дисципліні виступить одразу п`ять українців: Павло Баль, Тарас Радь, Олександр Алексик, Василь Кравчук та Григорій Шимко.

До півфіналу пройдуть 12 найкращих спортсменів з 37-ми, що заявлені на сьогоднішню гонку.

11:25. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація

Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація 13:37. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Півфінал

Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Півфінал 14:39.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. Стоячи. Фінал

Людмила Ляшенко, Олександра Кононова та Ірина Буй будуть змагатися за топ-12 для виходу в півфінал серед 17 атлеток.

11:35. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація

Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Кваліфікація 13:48. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Півфінал

Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Півфінал 14:45.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. Стоячи. Фінал

У цій дисципліні Україну представлятимуть Серафим Драгун та Григорій Вовчинський. Зазначимо, що для Григорія нинішні Паралімпійські ігри стануть вже п'ятими в кар'єрі! На минулій Паралімпіаді в Пекині Вовчинський був першим.

Регламент аналогічний попереднім гонкам: 12 найкращих виходять до півфіналу.

11:55. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація

Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація 13:59. Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал

Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал 14:54.🥇Паралижні гонки. Жінки. Спринт. З порушенням зору. Фінал

У кваліфікації візьмуть участь дві українки, а саме Оксана Шишкова та Романа Лобашева. Шишкова має у своєму арсеналі досвід виступу на чотирьох Паралімпійських іграх (двічі вигравала "золото"), а для 21-річної Лобашевої сьогоднішній старт буде дебютним.

У цьому виді змагань до півфіналу виходять перші вісім спортсменок.

12:05. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація

Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Кваліфікація 14:10. Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал

Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Півфінал 15:01.🥇Паралижні гонки. Чоловіки. Спринт. З порушенням зору. Фінал

І останніми свою кваліфікаційну програму почнуть Дмитро Суярко та Ігор Кравчук. Суярко в Італії вже встиг навіть здобути "бронзу" в індивідуальній гонці в парабіатлоні.

Загалом у кваліфікації виступить 17 атлетів і для виходу в півфінал потрібно потрапляти в топ-8.

Де дивитися

Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне Спорт та регіональні канали мовника.

Розклад трансляцій на 10 березня:

Парагірськолижний спорт

Двоборство. Супергігантський слалом. Всі класи – 10:00 (на сайті Суспільне Спорт)

Двоборство. Слалом. Всі класи – 14:00 (на сайті Суспільне Спорт)

Керлінг на кріслах колісних

Південна Корея – Норвегія. Груповий раунд (змішані команди) – 10:35 (на сайті Суспільне Спорт)

Півфінал 1 (змішані пари) – 15:35

Півфінал 2 (змішані пари) – 15:35 (на сайті Суспільне Спорт)

Словаччина – США. Груповий раунд (змішані команди) – 19:35 (на сайті Суспільне Спорт)

Паралижні гонки

Спринт. Кваліфікація (чоловіки/жінки) – 10:45

Спринт. Півфінали та фінали (чоловіки/жінки) – 13:10



Парахокей

Італія – Німеччина. Груповий раунд – 11:00 (на сайті Суспільне Спорт)

США – Китай. Груповий раунд – 14:30 (на сайті Суспільне Спорт)

Канада – Чехія. Груповий раунд – 18:00

Словаччина – Японія. Груповий раунд – 21:30 (на сайті Суспільне Спорт)

