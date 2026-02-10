Швеція розгромила Японію, достроково позбавивши команду шансів на вихід у плейоф
Сьогодні, 10 лютого, відбудеться чотири матчі з жіночого хокею на зимових Олімпійських іграх-2026.
Так, відкривав ігровий день поєдинок групи В, де Швеція, яка достроково зайняла перше місце, розгромила Японію, яка через цю поразку втратила бодай теоретичні шанси на вихід у плейоф.
Пізніше у цій групі відбудеться матч Німеччина – Італія – ці команди після поразки японців також вже вийшли у плейоф незалежно від результату в очному матчі.
Водночас у групі А сьогодні зіграють Канада – США та Фінляндія – Швейцарія.
Зимові Олімпійські ігри-2026
Груповий етап, жінки, 10 лютого
Група B
Японія – Швеція 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
- 17:15 Німеччина – Італія
Група А
- 21:10 Канада – США
- 22:10 Фінляндія – Швейцарія
