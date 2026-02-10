Швеція розгромила Японію, достроково позбавивши команду шансів на вихід у плейоф

Сьогодні, 10 лютого, відбудеться чотири матчі з жіночого хокею на зимових Олімпійських іграх-2026.

Так, відкривав ігровий день поєдинок групи В, де Швеція, яка достроково зайняла перше місце, розгромила Японію, яка через цю поразку втратила бодай теоретичні шанси на вихід у плейоф.

Пізніше у цій групі відбудеться матч Німеччина – Італія – ці команди після поразки японців також вже вийшли у плейоф незалежно від результату в очному матчі.

Водночас у групі А сьогодні зіграють Канада – США та Фінляндія – Швейцарія.

Зимові Олімпійські ігри-2026

Груповий етап, жінки, 10 лютого

Група B

Японія – Швеція 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

17:15 Німеччина – Італія

Standings provided by Sofascore

Група А

21:10 Канада – США

22:10 Фінляндія – Швейцарія

Напередодні Італія виграла золото у шорт-треку в міксті, а Нідерланди побили олімпійський рекорд

Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.