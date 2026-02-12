Швеція обіграла США, Китай здолав Велику Британію у матчах другої сесії на Олімпійських іграх-2026

У четвер, 12 січня, відбулася низка матчів в межах другої сесії турніру з керлінгу серед жіночих збірних на Олімпійських іграх 2026.

Зокрема, Південна Корея розгромила команду Італії, збірна Китаю впевнено перемогла Велику Британію, Швеція здолала США, а Данія лише в екстраенді дотиснула Японію.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Жінки, Груповий етап

12 лютого, Сесія 2

Італія – Південна Корея 2:7

Китай – Велика Британія 7:4

Данія – Японія 10:7

Швеція – США 9:4

Турнірна таблиця

Швеція – 2 перемоги (2 матчі) Канада – 1 перемога (1) Китай – 1 перемога (1) Швейцарія – 1 перемога (1) Данія – 1 перемога, 1 поразка (2) Південна Корея – 1 перемога, 1 поразка (2) США – 1 перемога, 1 поразка (2) Велика Британія – 1 поразка (1) Італія – 2 поразки (2) Японія – 2 поразки (2)

Нагадаємо, сьогодні також відбулися матчі другої сесії серед чоловічих команд.

Як відомо, збірна Швеції перемогла команду США у змаганнях з керлінгу серед змішаних пар, здобувши третє золото на ОІ-2026.

Слідкуйте за текстовою трансляцією шостого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.