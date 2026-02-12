Швеція обіграла США, Китай здолав Велику Британію у матчах другої сесії на Олімпійських іграх-2026
У четвер, 12 січня, відбулася низка матчів в межах другої сесії турніру з керлінгу серед жіночих збірних на Олімпійських іграх 2026.
Зокрема, Південна Корея розгромила команду Італії, збірна Китаю впевнено перемогла Велику Британію, Швеція здолала США, а Данія лише в екстраенді дотиснула Японію.
Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Жінки, Груповий етап
12 лютого, Сесія 2
Італія – Південна Корея 2:7
Китай – Велика Британія 7:4
Данія – Японія 10:7
Швеція – США 9:4
Турнірна таблиця
- Швеція – 2 перемоги (2 матчі)
- Канада – 1 перемога (1)
- Китай – 1 перемога (1)
- Швейцарія – 1 перемога (1)
- Данія – 1 перемога, 1 поразка (2)
- Південна Корея – 1 перемога, 1 поразка (2)
- США – 1 перемога, 1 поразка (2)
- Велика Британія – 1 поразка (1)
- Італія – 2 поразки (2)
- Японія – 2 поразки (2)
Нагадаємо, сьогодні також відбулися матчі другої сесії серед чоловічих команд.
Як відомо, збірна Швеції перемогла команду США у змаганнях з керлінгу серед змішаних пар, здобувши третє золото на ОІ-2026.
Слідкуйте за текстовою трансляцією шостого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.