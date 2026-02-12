Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Швеція обіграла США, Китай здолав Велику Британію у матчах другої сесії на Олімпійських іграх-2026

Олексій Мурзак — 12 лютого 2026, 23:21
Швеція обіграла США, Китай здолав Велику Британію у матчах другої сесії на Олімпійських іграх-2026

У четвер, 12 січня, відбулася низка матчів в межах другої сесії турніру з керлінгу серед жіночих збірних на Олімпійських іграх 2026.

Зокрема, Південна Корея розгромила команду Італії, збірна Китаю впевнено перемогла Велику Британію, Швеція здолала США, а Данія лише в екстраенді дотиснула Японію.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Жінки, Груповий етап
12 лютого, Сесія 2

Італія – Південна Корея 2:7

Китай – Велика Британія 7:4

Данія – Японія 10:7

Швеція – США 9:4

Турнірна таблиця

  1. Швеція – 2 перемоги (2 матчі)
  2. Канада – 1 перемога (1)
  3. Китай – 1 перемога (1)
  4. Швейцарія – 1 перемога (1)
  5. Данія – 1 перемога, 1 поразка (2)
  6. Південна Корея – 1 перемога, 1 поразка (2)
  7. США – 1 перемога, 1 поразка (2)
  8. Велика Британія – 1 поразка (1)
  9. Італія – 2 поразки (2)
  10. Японія – 2 поразки (2)

Нагадаємо, сьогодні також відбулися матчі другої сесії серед чоловічих команд.

Як відомо, збірна Швеції перемогла команду США у змаганнях з керлінгу серед змішаних пар, здобувши третє золото на ОІ-2026.

Слідкуйте за текстовою трансляцією шостого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри-2026 керлінг

Олімпійські ігри-2026

Нідерландець Ван'т Ваут став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів
Фонтана здобула 13-ту олімпійську медаль, поступившись Велзебур у фіналі на дистанції 500 метрів
Корейка Чой випередила Хлою Кім у битві за золото Олімпіади-2026 у хафпайпі
Українська сторона подала апеляцію в CAS через дискваліфікацію Гераскевича: суд прийняв її до розгляду
Україна посіла 6-те місце в командній естафеті на ОІ-2026, золото здобула команда Німеччини

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік