Зіркова учасниця Олімпіади-2026 знялася повністю оголеною для журналу Playboy

Богдан Войченко — 13 лютого 2026, 09:41
Скріншот
Зіркова учасниця Олімпіади-2026 знялася повністю оголеною для журналу Playboy

Німецька хокеїстка збурила мережу відвертою фотосесією для Playboy напередодні Олімпіади-2026. 28-річна форвардка збірної Німеччини з хокею Франциска Фельдмаєр стала обличчям березневого номера німецької версії Playboy, знявшись для обкладинки без екіпірування.

Її фотосесія викликала широкий резонанс у спортивному середовищі, адже відбулася в розпал підготовки команди до зимових Ігор-2026 у Мілані-Кортіні.

За словами хокеїстки, головною метою зйомки було продемонструвати, що спортивна, фізично сильна фігура може залишатися жіночною та привабливою.

"Спортивне, м'язисте тіло може бути таким же жіночним і красивим. Саме це я й хотіла показати", наголосила Фельдмаєр в інтерв'ю.

Вона також зізналася, що в юному віці комплексувала через інтенсивні тренування верхньої частини тіла, адже боялася втратити "жіночність". Однак з роками її ставлення змінилося, а всередині команди неодноразово обговорювали тему бодіпозитиву.

Фельдмаєр підкреслила, що довго зважувала рішення про участь у зйомці, і для неї ключовим було саме послання, а не провокаційність кадрів.

Сам випуск вийде в світ у фізичному вигляді у березні, але усі бажаючи можуть подивитися найпікантніші знімки спортсменки на сайті Playboy.

Нагадаємо, наразі жіноча збірна Німеччини готується чвертьфінальних матчів на зимових Олімпійських ігор-2026. 14 лютого німкені зіграють проти Канади. Матч відбудеться о 17:40 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що під час хокейного матчу поліція затримала чоловіка, який 16 років перебував у розшуку в Італії.

