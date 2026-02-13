Зіркова учасниця Олімпіади-2026 знялася повністю оголеною для журналу Playboy

Німецька хокеїстка збурила мережу відвертою фотосесією для Playboy напередодні Олімпіади-2026. 28-річна форвардка збірної Німеччини з хокею Франциска Фельдмаєр стала обличчям березневого номера німецької версії Playboy, знявшись для обкладинки без екіпірування.

Її фотосесія викликала широкий резонанс у спортивному середовищі, адже відбулася в розпал підготовки команди до зимових Ігор-2026 у Мілані-Кортіні.

За словами хокеїстки, головною метою зйомки було продемонструвати, що спортивна, фізично сильна фігура може залишатися жіночною та привабливою.

"Спортивне, м'язисте тіло може бути таким же жіночним і красивим. Саме це я й хотіла показати", – наголосила Фельдмаєр в інтерв'ю.

Вона також зізналася, що в юному віці комплексувала через інтенсивні тренування верхньої частини тіла, адже боялася втратити "жіночність". Однак з роками її ставлення змінилося, а всередині команди неодноразово обговорювали тему бодіпозитиву.

Фельдмаєр підкреслила, що довго зважувала рішення про участь у зйомці, і для неї ключовим було саме послання, а не провокаційність кадрів.

Нагадаємо, наразі жіноча збірна Німеччини готується чвертьфінальних матчів на зимових Олімпійських ігор-2026. 14 лютого німкені зіграють проти Канади. Матч відбудеться о 17:40 за київським часом.

