Мілан-Кортіна. День 10. Фінал для Коцар, суперкоманда в стрибках та спроба Гандея в шорт-треку
Сьогодні, 16 лютого, розпочинається останній змагальний тиждень на Олімпіаді в Мілані-Кортіні. Вже ввечері неділі відбудеться церемонія закриття, але зараз ми продовжуємо стежити за виступами світових зірок спорту.
"Чемпіон" анонсує 10-й змагальний день на Зимових Олімпійських іграх.
Виступи українців 16 лютого
- 11:00. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 1)
- 14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2)
Українець Дмитро Шеп'юк продовжує торувати собі шлях до вершини світового спорту, але поки на Олімпіаді в Італії не вдається потрапити до топ-30.
Для 20-річного гірськолижника старт в слаломі стане вже четвертою дисципліною на нинішніх ОІ. Поки що найвище для себе місце Дмитро посів у швидкісному спуску, фінішувавши 33-м.
В слаломі відбудеться два заїзди, після яких і буде визначений чемпіон Ігор. В першому заїзді Шеп'юк вийде на схил під 65-м стартовим номером.
- 12:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги
На льодовій арені Мілану відбудуться попередні забіги на 500 метрів у чоловіків, де представлений наш Олег Гандей.
В суботу українцю вдалося вийти до фіналу Б в змаганнях на 1500 метрів, де він посів загальне 16-те місце, оновивши рекорд України.
Сьогодні ж Олег Гандей стартуватиме на 500 метрів у шостому заїзді. Компанію українському спортсмену складе новоспечений чемпіон Ігор Єнс Ван'т Ваут!
За регламентом по два кращих спортсмени проходять до чвертьфіналу, а також четверо найшвидших, що посіли треті місця у своїх заїздах.
- 20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 1)
- 20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 2)
- 21:23. 🥇Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал
Євген Марусяк та Віталій Калініченко будуть виступати в парі в змаганнях серед команд.
В особистих змаганнях на нормальному та великому трамплінах українцям не вистачало залікових балів для виходу в фінал. Подивимось, чи зможуть Марусяк та Калініченко виступити більш продуктивно в суперкоманді.
В першому раунді візьмуть участь 17 команд, лише 12 з яких потраплять до другого етапу. Далі, аби потрапити до фіналу потрібно потрапити в топ-8 в другому раунді.
- 20:30. Фрістайл. Бігейр. Жінки. Фінал (спроба 1)
- 20:52. Фрістайл. Бігейр. Жінки. Фінал (спроба 2)
- 21:15. 🥇Фрістайл. Бігейр. Жінки. Фінал (спроба 3)
"Родзинкою" вечора для українських вболівальників стануть виступи у фіналі бігейру в жіночому фрістайлі. 25-річна киянка Катерина Коцар зуміла пробитися в історичний для України фінал, посівши 11-ту позицію у кваліфікації.
На арені сноупарку в Лівіньо Коцар стартуватиме під другим номером і ніхто не буде проти, якщо українка і фінішує другою. Звісно, це все мрії вболівальників, але підтримка Катерині буде забезпечена!
Зазначимо, що у світовому рейтингу в бігейрі Коцар посідає п'яте місце, маючи в цьому сезоні друге місце на етапі Кубку світу в Стімбоаті (США).
Де дивитися?
Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.
Медальні фінали
- 13:42. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал A
- 14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2)
- 21:00. 🥇Фігурне катання. Спортивні пари, довільна програма
- 21:15. 🥇Фрістайл. Бігейр. Жінки. Фінал (спроба 3)
- 21:23. 🥇Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал
- 22:04. 🥇Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 4)
Повний розклад дня 16 лютого
- 10:05. Керлінг. Жінки. Швеція – Швейцарія. Груповий етап (сесія 7)
- 10:05. Керлінг. Жінки. Китай – Канада. Груповий етап (сесія 7)
- 10:05. Керлінг. Жінки. Данія – Велика Британія. Груповий етап (сесія 7)
- 11:00. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 1)
- 11:00. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 1)
- 11:30. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Кваліфікація (спроба 1)
- 12:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Чвертьфінали
- 12:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги
- 12:35. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Кваліфікація (спроба 2)
- 12:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Півфінали
- 12:57. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 2)
- 13:04. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Півфінали
- 13:36. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал B
- 13:42. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал A
- 14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2)
- 15:00. Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)
- 15:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Норвегія. Груповий етап (сесія 8)
- 15:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Канада. Груповий етап (сесія 8)
- 15:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Німеччина. Груповий етап (сесія 8)
- 15:05. Керлінг. Чоловіки. Італія – Китай. Груповий етап (сесія 8)
- 16:05. Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)
- 17:40. Хокей. Жінки. Півфінал. США – Швеція
- 20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 1)
- 20:00. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 3)
- 20:05. Керлінг. Жінки. США – Італія. Груповий етап (сесія 8)
- 20:05. Керлінг. Жінки. Корея – Китай. Груповий етап (сесія 8)
- 20:05. Керлінг. Жінки. Швейцарія – Велика Британія. Груповий етап (сесія 8)
- 20:05. Керлінг. Жінки. Японія – Канада. Груповий етап (сесія 8)
- 20:30. Фрістайл. Бігейр. Жінки. Фінал (спроба 1)
- 20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 2)
- 20:52. Фрістайл. Бігейр. Жінки. Фінал (спроба 2)
- 21:00. 🥇Фігурне катання. Спортивні пари, довільна програма
- 21:15. 🥇Фрістайл. Бігейр. Жінки. Фінал (спроба 3)
- 21:23. 🥇Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал
- 22:04. 🥇Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 4)
- 22:10. Хокей. Жінки. Півфінал. Канада – Швейцарія