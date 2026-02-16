Мілан-Кортіна. День 10. Фінал для Коцар, суперкоманда в стрибках та спроба Гандея в шорт-треку

Сьогодні, 16 лютого, розпочинається останній змагальний тиждень на Олімпіаді в Мілані-Кортіні. Вже ввечері неділі відбудеться церемонія закриття, але зараз ми продовжуємо стежити за виступами світових зірок спорту.

"Чемпіон" анонсує 10-й змагальний день на Зимових Олімпійських іграх.

Виступи українців 16 лютого

11:00. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 1)

14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2)

Українець Дмитро Шеп'юк продовжує торувати собі шлях до вершини світового спорту, але поки на Олімпіаді в Італії не вдається потрапити до топ-30.

Для 20-річного гірськолижника старт в слаломі стане вже четвертою дисципліною на нинішніх ОІ. Поки що найвище для себе місце Дмитро посів у швидкісному спуску, фінішувавши 33-м.

В слаломі відбудеться два заїзди, після яких і буде визначений чемпіон Ігор. В першому заїзді Шеп'юк вийде на схил під 65-м стартовим номером.

12:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги

На льодовій арені Мілану відбудуться попередні забіги на 500 метрів у чоловіків, де представлений наш Олег Гандей.

В суботу українцю вдалося вийти до фіналу Б в змаганнях на 1500 метрів, де він посів загальне 16-те місце, оновивши рекорд України.

Сьогодні ж Олег Гандей стартуватиме на 500 метрів у шостому заїзді. Компанію українському спортсмену складе новоспечений чемпіон Ігор Єнс Ван'т Ваут!

За регламентом по два кращих спортсмени проходять до чвертьфіналу, а також четверо найшвидших, що посіли треті місця у своїх заїздах.

20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 1)

20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 2)

21:23. 🥇Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал

Євген Марусяк та Віталій Калініченко будуть виступати в парі в змаганнях серед команд.

В особистих змаганнях на нормальному та великому трамплінах українцям не вистачало залікових балів для виходу в фінал. Подивимось, чи зможуть Марусяк та Калініченко виступити більш продуктивно в суперкоманді.

В першому раунді візьмуть участь 17 команд, лише 12 з яких потраплять до другого етапу. Далі, аби потрапити до фіналу потрібно потрапити в топ-8 в другому раунді.

20:30. Фрістайл. Бігейр. Жінки. Фінал (спроба 1)

20:52. Фрістайл. Бігейр. Жінки. Фінал (спроба 2)

21:15. 🥇Фрістайл. Бігейр. Жінки. Фінал (спроба 3)

"Родзинкою" вечора для українських вболівальників стануть виступи у фіналі бігейру в жіночому фрістайлі. 25-річна киянка Катерина Коцар зуміла пробитися в історичний для України фінал, посівши 11-ту позицію у кваліфікації.

На арені сноупарку в Лівіньо Коцар стартуватиме під другим номером і ніхто не буде проти, якщо українка і фінішує другою. Звісно, це все мрії вболівальників, але підтримка Катерині буде забезпечена!

Зазначимо, що у світовому рейтингу в бігейрі Коцар посідає п'яте місце, маючи в цьому сезоні друге місце на етапі Кубку світу в Стімбоаті (США).

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне"

