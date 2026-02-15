Це найкращий результат за покоління, – Гандей про історичний фінал на Олімпіаді-2026

Український шорт-трекіст Олег Гандей підбив підсумки свого виступу на дистанції 1500 метрів на Олімпійських іграх-2026, де він посів сьоме місце у фіналі Б, сказавши, що він задоволений результатом свого виступу.

Про це він розповів ексклюзивно Чемпіону.

Гандей зізнався, що проводив забіги з травмою ноги та болем у попереку. Перед півфіналом йому надав екстрену допомогу лікар.

"Досі відчуваю, досі болить. Я дуже вдячний лікарю з Латвії. Він мені допоміг перед півфіналом: трошки поправив, зробив певні маніпуляції з моєю ногою, наклав тейп. Зараз краще, але знову ж таки відчуваю біль. Важкувато було робити різкі рухи на дистанції, а це було потрібно. Було важкувато, тому що це боліло".

"Я знав, що я можу, знав, на що я готовий. Знаю, що міг це робити краще. На жаль, при тактичних поправках зіткнувся з представником Америки. Це мене вибило з траєкторії. Я втратив позицію, втратив швидкість. Але в цілому я задоволений результатом — фінал Б на Олімпійських іграх".

Олег відмітив, історичний підтекст його проходу до фінальної стадії.

"Я зробив свій максимум, допустився певної помилки. Але це найкращий результат за останні роки, за останні десятиліття, за останні покоління. Я впевнено знав і розумів, що я це можу".

Зауважимо, Гандей – перший український шорт-трекіст, який брав участь безпосередньо у фінальному заїзді на Олімпійських іграх. До цього кращим результатом був виступ Володимира Григорʼєва у Турині-2006. На дистанції 1000 метрів Григорʼєв пробився до чвертьфіналу, де фінішував останнім у заїзді та вибув зі змагань.

Олег також візьме участь у змаганнях із шорт-треку на дистанції 500 м. Початок кваліфікаційних забігів – 16 лютого о 12:17.

Нагадаємо, що Олег Гандей кваліфікувався до втішного фіналу Б, де показав сьомий результат із часом 2:37.184. У підсумковій класифікації Олімпіади на цій дистанції українець посів 16-ту позицію. А олімпійським чемпіоном став представник Нідерландів Єнс Ван'т Ваут.