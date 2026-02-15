Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Це найкращий результат за покоління, – Гандей про історичний фінал на Олімпіаді-2026

Микола Літвінов — 15 лютого 2026, 02:30
Це найкращий результат за покоління, – Гандей про історичний фінал на Олімпіаді-2026
Олег Гандей
Getty Images

Український шорт-трекіст Олег Гандей підбив підсумки свого виступу на дистанції 1500 метрів на Олімпійських іграх-2026, де він посів сьоме місце у фіналі Б, сказавши, що він задоволений результатом свого виступу.

Про це він розповів ексклюзивно Чемпіону.

Гандей зізнався, що проводив забіги з травмою ноги та болем у попереку. Перед півфіналом йому надав екстрену допомогу лікар.

"Досі відчуваю, досі болить. Я дуже вдячний лікарю з Латвії. Він мені допоміг перед півфіналом: трошки поправив, зробив певні маніпуляції з моєю ногою, наклав тейп. Зараз краще, але знову ж таки відчуваю біль. Важкувато було робити різкі рухи на дистанції, а це було потрібно. Було важкувато, тому що це боліло".

"Я знав, що я можу, знав, на що я готовий. Знаю, що міг це робити краще. На жаль, при тактичних поправках зіткнувся з представником Америки. Це мене вибило з траєкторії. Я втратив позицію, втратив швидкість. Але в цілому я задоволений результатом — фінал Б на Олімпійських іграх".

Олег відмітив, історичний підтекст його проходу до фінальної стадії.

"Я зробив свій максимум, допустився певної помилки. Але це найкращий результат за останні роки, за останні десятиліття, за останні покоління. Я впевнено знав і розумів, що я це можу".

Зауважимо, Гандей – перший український шорт-трекіст, який брав участь безпосередньо у фінальному заїзді на Олімпійських іграх. До цього кращим результатом був виступ Володимира Григорʼєва у Турині-2006. На дистанції 1000 метрів Григорʼєв пробився до чвертьфіналу, де фінішував останнім у заїзді та вибув зі змагань.

Олег також візьме участь у змаганнях із шорт-треку на дистанції 500 м. Початок кваліфікаційних забігів – 16 лютого о 12:17.

Нагадаємо, що Олег Гандей кваліфікувався до втішного фіналу Б, де показав сьомий результат із часом 2:37.184. У підсумковій класифікації Олімпіади на цій дистанції українець посів 16-ту позицію. А олімпійським чемпіоном став представник Нідерландів Єнс Ван'т Ваут.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Олег Гандей

Олімпійські ігри 2026

Історичне золото для Бразилії, драматичне фіаско шведок. Підсумки лижного дня на Олімпіаді
Мілан-Кортіна. День 9. Шиффрін, Превц та персьюти в біатлоні
Історичне золото Бразилії, драма шведських лижниць, Коцар у фіналі: підсумки Олімпіади за 14 лютого
Ваут виграв "золото" у шорт-треку на 1500 м, Гандей посів 7 місце у фіналі Б
Подвійне свято: Коцар, вийшовши у фінал Олімпіади-2026, отримала пропозицію руки і серця

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік