Бєлова оцінила склад збірної України з біатлону на спринт ОІ-2026

Наставниця збірної України з біатлону Надія Бєлова напередодні чоловічої спринтерської гонки на Олімпіаді-2026 поділилася думками про спортсменів, які вийдуть на старт представляти "синьо-жовтих".

Її слова цитує Суспільне Спорт.

Тренерка висловилась про лідерів команди, заявивши, що вони готові боротись за високі місця.

"Підручний – це людина, яка може бігти і спринти, і гонки, і будь-які дистанції. Він швидкісний і витривалість хороша. Тому стріляй нуль – спокійно може бути не лише у шістці, а й у трійці. Віталік Мандзин теж спортсмен різносторонній, функціонально витримує високі навантаження: швидкість, і витривалість показує на великих дистанціях, на двадцятках і також у спринті. Може бути, якщо їх порівнювати, менше досвіду, але дуже мотивований і виходить як на бій. Дай Боже, щоб психологічно витримували і світла голова й відкриті очі у них були", – сказала Бєлова.

Також вона позитивно висловилась про Богдана Борковського. Тренерка заявила, що йому ще не вистачає досвіду, але похвалила за бійцівські якості та бачить у ньому перспективу.

"Він не боїться великих навантажень, із великим задоволенням йде на ці тренування, підходить з головою, вміє продумувати тренування. Єдине, на жаль, не вистачає досвіду цієї психологічної сторони. Фізично він дуже добре готовий і може хороший результат показати. У сезоні теж уже показував, у тридцятці був, тож чекаємо від нього хороших результатів. Готовий добре. Я ще раз повторюю, якщо витримає саме психологічно – психологія саме у стрільбі – то на дистанції він вміє боротися до кінця. І є така воля гарна", – вважає спеціалістка.

Щодо Антона Дудченка, то Надія Бєлова заявила, що прийняли рішення заявити його на спринт, тому що в нього стартів замало, а на естафету теж планує спортсмена ставити. Спринт йому потрібен, щоб перевірити швидкість, якої останнім часом не вистачає.

"На естафету розглядаються Тарас Лесюк, Богдан Борковський та Антон Дудченко – вони всі розглядаються на естафету. Поки що ось сто відсотків – це Дмитро та Віталій. А ось ці три людини ще будемо дивитися по спринту. Тарас не стартує в спринті, але все-таки там зараз тренер його готує. Я йому говорю, щоб він обов'язково готувався до естафети. А хлопці, Богдан та Антон, дивитимемося, як спринт пройде – між ними буде вирішуватися, хто там. Це три людини на два місця", – розповіла Бєлова.

Зазначимо, що спринт на Олімпіаді-2026 відбудеться 13 лютого. Він розпочнеться о 15.00 за Києвом.

Це буде четверта біатлонна гонка на Іграх. Напередодні наші спортсмени взяли участь в "індивідуалці", де найкраще виступив Дмитро Підручний, фінішувавши 18-м.