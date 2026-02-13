Швейцарія обіграла Чехію, перемоги Канади та Італії у третій сесії чоловічого турніру з керлінгу на Олімпіаді-2026

У п'ятницю, 13 лютого, відбулись матчі групового раунду третьої сесії у рамках турніру з керлінгу серед чоловіків на Олімпійських іграх-2026.

У стартовому поєдинку ігрового дня багаторазові призери Ігор швейцарці впевнено обіграли суперників із Чехії. Останні два енди від обох збірних не були результативними. Швейцарія оформила свою другу поспіль звитягу на поточній Олімпіаді.

Також свою другу перемогу на Іграх-2026 здобула Канада, яка виявилась сильнішою за США. Бронзовий призер Олімпіади у Пекіні-2022 впевнено стартувала на шляху до своєї чергової нагороди в олімпійській історії.

Італія переграла Велику Британію, а Норвегія лише в екстраенді здолала Китай.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Чоловіки. Груповий етап

13 лютого, сесія 3

Швейцарія – Чехії 7:3

Канада – США 6:3

Велика Британія – Італія 7:9

Китай – Норвегія 6:8

Відзначимо, що чотири найкращі збірні продовжать шлях у півфіналах Ігор-2024. Боротьбу за плейоф ведуть 10 команд.

Турнірна таблиця

1. Канада – 2 перемоги

2. Італія – 2 перемоги

3. Швейцарія – 2 перемоги

4. Велика Британія – 2 перемога, 1 поразка

5. Німеччина – 1 перемога, 1 поразка

6. Норвегія – 1 перемога, 1 поразка

7. США – 1 перемога, 2 поразки

8. Китай – поразки

9. Чехія – 2 поразки

10. Швеція – 2 поразки

Нагадаємо, що 12 лютого стартував жіночий турнір із керлінгу на Олімпіаді-2026.

У цьому виді спорту вже розіграші перші нагороди. "Золото" Ігор-2026 у змішаних парах завоювала Швеція, яка у фіналі здолала США. Італія ж перемогла Велику Британію у бронзовому фіналі.