Україна виграла "золото" у командних змаганнях з лижної акробатики на юніорському ЧС-2026 з фристайлу

Збірна України виграла золоту медаль у командних змаганнях з лижної акробатики на юніорському чемпіонаті світу-2026 з фристайлу, який наразі триває у Швейцарії.

"Синьо-жовті" були представлені Діаною Яблонською, Микитою Таргонським та Романом Бондарчуком.

До фіналу українці кваліфікувалися з першим результатом. Не було рівних нашим лижним акробатам і у фіналі, де розігрували нагороди.

Діана та Микита виконали стрибок bFF (back Full Full) – подвійне сальто назад із двома гвинтами зі складністю 3,150. Діана отримала від суддів оцінку 75.60 бала – найвищу серед фіналісток, вивівши у підсумку українську команду в проміжні лідери.

Після стрибка Микити, який судді оцінили в 80.64 бала, наша команда продовжила втримувати лідерство. Золоту крапку поставив Роман Бондарчук, виконавши подвійне сальто назад із чотирма гвинтами – bdFdF (back-Double Full-Double Full) зі складністю 3,900 на 91.26 бала. Підсумковий результат наших спортсменів склав 247.50, який дозволив здобути "золото", залишивши посаду представників Канади та США.

Нагадаємо, вчора, 20 березня, Діана Яблонська посіла третє місце в індивідуальних змаганнях з лижної акробатики з результатом 77,80 бала.