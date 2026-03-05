Український сноубордист здобув другу медаль на юніорському ЧС

16-річний сноубордист Дмитро Лучкін став срібним призером юніорської світової першості з фрістайлу, яку приймає канадський Калгарі.

Українець посів друге місце в дисципліні бігейр. У кваліфікації він показав п'ятий результат.

А вже у фіналі Дмитро виконав два конкурентні трюки, серед яких був і з чотирма з половиною обертами (1620 градусів). За сумою двох спроб Лучкін набрав 174,50 бали.

До "золота" йому не вистачило лише 0,75 бали. Переможцем став японець Хакуто Кітаяма.

Зазначимо, що це перша медаль України у бігейрі серед сноубордистів на юніорських чемпіонатах світу. У 2024 році Марія Анійчин здобувала "бронзу" в цій дисципліні на лижах.

Нагадаємо, що це вже друга нагорода на змаганнях для Дмитра Лучкіна. Раніше він посів третє місце у слоупстайлі.