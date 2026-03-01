Українська правда
Українець Лучкін став бронзовим призером юніорського ЧС з фристайлу

Сергій Шаховець — 1 березня 2026, 13:30
Українець Лучкін став бронзовим призером юніорського ЧС з фристайлу
Дмитро Лучкін
Федерація лижного спорту України

16-річний Дмитро Лучкін здобув бронзову медаль у слоупстайлі на юніорському чемпіонаті світу з фристайлу, що проходить у канадському Калгарі.

У кваліфікації українець показав результат 80,66 бала та увійшов до числа 20 спортсменів, які потрапили у фінал.

У першій спробі Дмитро набрав 49,25 бала, але зумів зібратися на другий стрибок. У підсумку Лучкін покращив результат до 84,50 бала, здобувши бронзову нагороду.

Ця медаль стала першою для України на юніорському чемпіонаті світу з фристайлу у слоупстайлі. Досі наші спортсмени не потрапляли на подіум у цій дисципліні на такому рівні змагань.

Юніорський ЧС з фристайлу. Слоупстайл, юніори

  • 1. Хірому Ватанабе (Японія) – 93,25 бала
  • 2. Колін Франс (США) – 89,25
  • 3. Дмитро Лучкін (Україна) – 84,50

Раніше повідомлялося, що українські фрістайлісти оформили медальний хеттрик у дисципліні бігейр на етапі Кубку Європи. У доробку наших спортсменів золота, срібна та бронзова медалі.

Фристайл

