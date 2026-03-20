Українка Яблонська виграла "бронзу" на юніорському ЧС-2026 з лижної акробатики

Олексій Мурзак — 20 березня 2026, 18:42
Українська фристайлістка Діана Яблонська стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу-2026, який проходить у Швейцарії.

18-річна спортсменка посіла третє місце в індивідуальних змаганнях з лижної акробатики з результатом 77,80 бала.

Водночас Єлизавета Боярська та Оксана Яцюк посіли 7-е та 8-е місця відповідно.

"Золото" виграла "нейтральна" Любов Пилипенко, срібною призеркою стала представниця Канади Олександра Монтміні.

Юніорський чемпіонат свтіу-2026 з лижної акробатики

Жінки

1. Любов Пилипенко (-) – 83.47 бала

2. Олександра Монтміні (Канада) – 80.32

3. Діана Яблонська (Україна) – 77.80

7. Єлизавета Боярська (Україна) – 57.19

8. Оксана Яцюк (Україна) – 56.38

Нагадаємо, напередодні Яблонська стала срібною призеркою етапу Кубку Європи з лижної акробатики, що також проходив у швейцарському Айроло.

