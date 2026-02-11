Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Ця війна, це жахливо, що відбувається зараз, – гренландський біатлоніст підтримав Україну на Олімпіаді-2026

Софія Кулай — 11 лютого 2026, 10:05
Ця війна, це жахливо, що відбувається зараз, – гренландський біатлоніст підтримав Україну на Олімпіаді-2026
Сондре Слеттемарк
instagram.com/godtegnom

Гренландський біатлоніст Сондре Слеттемарк підтримав Україну, яка виступає на Олімпіаді-2026, у війні проти Росії.

Його слова цитує Tribuna.

21-річний спортсмен сподівається, що виступи українських спортсменів позитивно вплинуть на моральний дух українців.

"Я підтримую українців на всі сто відсотків. Ця війна, це жахливо, що відбувається зараз. Це точно справжній сором. Сподіваюся (українські вболівальники, які живуть в умовах обстрілів РФ – прим.ред.) зможуть підняти свій дух, дивлячись, як тут сьогодні змагаються українці", – сказав Слеттемарк.

Водночас Сондре виділив у збірній України з біатлону Віталія Мандзина, який, на його думку, перебуває у хорошій формі, показавши гарний виступ у змішаній естафеті.

Нагадаємо, що біатлоніст із Гренландії дебютував на Олімпіаді-2026 у чоловічій індивідуальній гонці, яка відбулась 10 лютого. Слеттемарк показав 62-й час, тричі поціливши у "молоко". Сондре поступився переможцю індивідуалки, яким став норвежець Йоган Олав Ботн, аж 8 хвилинами.

Мандзин у цьому старті фінішував 28-м, а найкращий результат серед українців продемонстрував Дмитро Підручний – 18-й.

Додамо, що 11 лютого біатлонні змагання на Олімпійськх іграх-2026 продовжаться жіночою індивідуалкою, у якій Україну представлять четверо біатлоністок: Олександра Меркушина (14), Юлія Джима (31), Христина Дмитренко (45) та Дарина Чалик (78). Початок гонки – о 15:15 (за київським часом).

Читайте також :
Відео Виграв олімпійську медаль і зізнався у зраді: зірковий норвезький біатлоніст розплакався під час інтерв'ю
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
біатлон Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Михайло Гераскевич – про заборону шолому Владислава: МОК – найбільш політизована спортивна структура у світі
На тлі заборони Гераскевича: американський фігурист, який має коріння з Росії, присвятив виступ на Олімпіаді-2026 загиблим батькам
Мілан-Кортіна-2026. 11 лютого. Текстова трансляція
Мілан-Кортіна. День 5. Супергігант, фінали у двійок та повернення Дмитренко
Кросбі в гонитві за третім "золотом", надпотужні США та ідеальна Фінляндія: прев'ю хокейного турніру Олімпійських ігор 2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік