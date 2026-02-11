Ця війна, це жахливо, що відбувається зараз, – гренландський біатлоніст підтримав Україну на Олімпіаді-2026

Гренландський біатлоніст Сондре Слеттемарк підтримав Україну, яка виступає на Олімпіаді-2026, у війні проти Росії.

Його слова цитує Tribuna.

21-річний спортсмен сподівається, що виступи українських спортсменів позитивно вплинуть на моральний дух українців.

"Я підтримую українців на всі сто відсотків. Ця війна, це жахливо, що відбувається зараз. Це точно справжній сором. Сподіваюся (українські вболівальники, які живуть в умовах обстрілів РФ – прим.ред.) зможуть підняти свій дух, дивлячись, як тут сьогодні змагаються українці", – сказав Слеттемарк.

Водночас Сондре виділив у збірній України з біатлону Віталія Мандзина, який, на його думку, перебуває у хорошій формі, показавши гарний виступ у змішаній естафеті.

Нагадаємо, що біатлоніст із Гренландії дебютував на Олімпіаді-2026 у чоловічій індивідуальній гонці, яка відбулась 10 лютого. Слеттемарк показав 62-й час, тричі поціливши у "молоко". Сондре поступився переможцю індивідуалки, яким став норвежець Йоган Олав Ботн, аж 8 хвилинами.

Мандзин у цьому старті фінішував 28-м, а найкращий результат серед українців продемонстрував Дмитро Підручний – 18-й.

Додамо, що 11 лютого біатлонні змагання на Олімпійськх іграх-2026 продовжаться жіночою індивідуалкою, у якій Україну представлять четверо біатлоністок: Олександра Меркушина (14), Юлія Джима (31), Христина Дмитренко (45) та Дарина Чалик (78). Початок гонки – о 15:15 (за київським часом).