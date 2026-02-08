Під ранок відчувався мандраж, – Городна – про тиск та дебютну гонку на Олімпійських іграх 2026

Українська біатлоністка Олена Городна поділалася враженнями від свого дебюту на Олімпійських іграх 2026, окремо відзначивши психологічний тиск від рівня турніру.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Зазначимо, що збірна України у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Христини Дмитренко фінішувала на 8-му місці у змішаній естафеті з відставанням +2:36.6 від переможців – збірної Франції.

"Скажу, що по факту Олімпійські ігри, вони нічим не відрізняються від Кубку світу. Тут ті самі люди, та сама траса, все те саме стрільбище нам добре знайоме. Ми тут не раз тренувалися і влітку, тому все, все, все відомо було. Але десь, можливо, цей тиск, ти куди не подивишся, олімпійське кільце і десь, можливо, воно психологічно десь в голові відклалося.

З вечора все було добре, я була добре налаштована. Вночі спалося добре. Під ранок вже прокинулася і відчувався такий мандраж. Я думаю так: щось воно так не має бути. Але все добре. Я швидко прийшла в себе і готувалася до старту".

Нагадаємо, що нашу збірну на Олімпіаді представляють 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

Далі у біатлонній програмі Олімпіади-2026 чоловіча індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Початок запланований на 14:30 за київським часом.