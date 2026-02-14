Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Зловила той самий "блекаут", – Меркушина про виступ у спринті

Сергій Шаховець — 14 лютого 2026, 17:38
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Олександра Меркушина оцінила свій виступ у спринтерській гонці, де вона посіла 42 місце.

Слова 21-річної спортсменки передає Суспільне спорт.

Меркушина-молодша залишилася незадоволеною своїм виступом, адже розраховувала показати кращий результат.

"Не сподобався мій лижний хід. Але я не можу на себе сваритися зараз, бо робила все, що могла.

Останнє коло? Я трошечки зловила той самий блекаут (ймовірно, потемніння в очах – ред.), про який я говорила раніше. Було досить важко, але все-таки я боролася, і найбільша боротьба у мене була всередині самої. Здебільшого я перемагала, переступала через своє "не можу" і боролася до кінця", – сказала Меркушина.

Зазначимо, що Олександра Меркушина зуміла кваліфікуватися до персьюту, який відбудеться у неділю, 15 лютого. Загалом п'ятеро українців візьмуть участь у гонках переслідування.

Чоловічий персьют в італійському Антгольц-Антерсельві розпочнеться о 12:15 за київським часом, жіночий – о 15:45.

Олімпійські ігри 2026 збірна України з біатлону Олександра Меркушина

Олімпійські ігри 2026

