Зловила той самий "блекаут", – Меркушина про виступ у спринті

Українська біатлоністка Олександра Меркушина оцінила свій виступ у спринтерській гонці, де вона посіла 42 місце.

Слова 21-річної спортсменки передає Суспільне спорт.

Меркушина-молодша залишилася незадоволеною своїм виступом, адже розраховувала показати кращий результат.

"Не сподобався мій лижний хід. Але я не можу на себе сваритися зараз, бо робила все, що могла.

Останнє коло? Я трошечки зловила той самий блекаут (ймовірно, потемніння в очах – ред.), про який я говорила раніше. Було досить важко, але все-таки я боролася, і найбільша боротьба у мене була всередині самої. Здебільшого я перемагала, переступала через своє "не можу" і боролася до кінця", – сказала Меркушина.