Зловила той самий "блекаут", – Меркушина про виступ у спринті
Українська біатлоністка Олександра Меркушина оцінила свій виступ у спринтерській гонці, де вона посіла 42 місце.
Слова 21-річної спортсменки передає Суспільне спорт.
Меркушина-молодша залишилася незадоволеною своїм виступом, адже розраховувала показати кращий результат.
"Не сподобався мій лижний хід. Але я не можу на себе сваритися зараз, бо робила все, що могла.
Останнє коло? Я трошечки зловила той самий блекаут (ймовірно, потемніння в очах – ред.), про який я говорила раніше. Було досить важко, але все-таки я боролася, і найбільша боротьба у мене була всередині самої. Здебільшого я перемагала, переступала через своє "не можу" і боролася до кінця", – сказала Меркушина.
Зазначимо, що Олександра Меркушина зуміла кваліфікуватися до персьюту, який відбудеться у неділю, 15 лютого. Загалом п'ятеро українців візьмуть участь у гонках переслідування.
Чоловічий персьют в італійському Антгольц-Антерсельві розпочнеться о 12:15 за київським часом, жіночий – о 15:45.