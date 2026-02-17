Українська правда
Це буде остання гонка на Олімпіаді: Меркушина – про налаштування на естафету

Сергій Шаховець — 17 лютого 2026, 15:08
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Олександра Меркушина оцінила налаштування на жіночу естафету, яка стане для неї останнім стартом на Олімпійських іграх 2026.

Про це 21-річна спортсменка розповіла в інтерв'ю Суспільне Спорт.

"Я в очікуванні, бо це вже буде остання гонка на Олімпіаді. Трошки сумно. Час так швидко пройшов, що неочікувано. Ніби ти стільки часу чекала цього моменту, і тут раз і розумієш, що вже все, остання гонка залишається. Звичайно, хочеться її пробігти якомога краще. А щодо покращення результату, то є тільки один шлях – швидше бігти, влучніше стріляти", – розповіла Меркушина.

Олександра зазначила, що полюбляє естафети, а тому сподівається на гарний виступ.

"Я люблю естафети. Це одні з моїх найулюбленіших гонок. Тому я у приємному очікуванні й сподіваюсь, що гонка буде класною", – додала Меркушина.

Нагадаємо, що вперше в історії Олімпійських ігор українські біатлоністки не виступатимуть у масстарті. Через це жіноча естафета стане останньою для наших спортсменок.

Жіноча естафета на Олімпійських іграх 2026 відбудеться у середу, 18 лютого. Початок – о 15:45 за київським часом.

