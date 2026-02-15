Олег Гандей: Зараз іду цілувати свою дівчину

Український шорттрекіст Олег Гандей завершив виступ на Олімпійських іграх 2026 на дистанції 1500 м. Спортсмен кваліфікувався до втішного фіналу B, де показав сьомий результат із часом 2:37.184.

Спеціальний кореспондент "Чемпіона" ексклюзивно поспілкувався з ним про змагальний день. Олег розповів і про падіння під час кваліфікації, травму та плани на День Святого Валентина.

– Після чвертьфіналу ви трималися за правий поперек. Було боляче чи, можливо, травма?

– Досі відчуваю, досі болить. Дуже вдячний лікарю з Латвії. Він допоміг мені перед півфіналом. Трішки підправив, зробив певні маніпуляції з моєю ногою, наклав тейп. Зараз мені краще, але біль відчуваю.

На дистанції було складно робити різкі рухи – а це потрібно було робити – відчувався біль. Я зробив максимум. Допустився певної помилки, але це найкращий результат за останні роки, за останні десятиліття. Було розуміння, що я це можу.

Попереду ще забіг на 500 м. Буду готуватися, відновлюватися.

– Що потрібно буде зробити для відновлення?

– По-перше, це їжа, яку потрібно вживати. Час уже підходить, тому що є певні часові межі для вживання їжі, вуглеводів.

По-друге, це біг, велотренажери й розтягування. Типові для всіх спортсменів завдання після змагань.

– Ваше падіння під час чвертьфіналу. Чи часто таке трапляється під час забігів на змаганнях найвищого рівня?

– Дуже часто. Особливо коли йдеться про вихід до фінальних частин.

Не настільки важливо, наскільки ти сильний і наскільки ти готовий – тактика вирішує все. Ті помилки, яких ти припускаєшся, – вирішують усі твої результати. Ми бачили, що у півфіналі та фіналі багато сильних спортсменів, які, як я думав, будуть у топ-3, були зняті з дистанції або приходили останніми, зробивши певні помилки.

– Коли ти впав, ти подумав: "Усе пропало"? Чи була надія, що судді правильно оцінять цей епізод?

– Звичайно, шорттрек – це не про справедливість, а про те, чи є в тебе ім'я на світовій арені. Певною мірою я сподівався, що мене зможуть провести далі й я зможу показати кращий результат у наступних забігах.

У мене була схожа ситуація в Нідерландах минулого року в кваліфікаційних заїздах. Тоді мене не провели.

Сьогодні мені, можливо, пощастило, що був італієць (мова про П'єтро Сігеля – прим.) праворуч від мене, і я збив і його. Там була така ситуація, що мене вже повинні були проводити далі.

Так, він постраждав, його далі не вивели. Я б не сказав, що він через це став невдахою. Він уже олімпійський медаліст, у нього вже є й "золото".

Це найкращий спортсмен Італії. На цій дистанції він міг поборотися за перше-друге місце, але це шорттрек – тут усі припускаються помилок. Ось і він не пройшов навіть до чвертьфіналу.

– Ти помітив, як тебе підтримував зал, чи було не до цього?

– Помітив. У фіналі B багато хто аплодував, незважаючи на малу кількість українських прапорів, стоячи. Я дуже вдячний. Для мене це приємно, я це бачив і чув. Це велика нагорода від публіки.

– Бачили, що під час змагань із фігурного катання на трибунах ви були не один. Сьогодні День святого Валентина. Якщо не секрет, можете розповісти, з ким ви будете проводити цей вечір?

– Та я кохаю всіх, крім наших сусідів (мова про Російську Федерацію – прим.). Тут моя дівчина. Вона приїхала, я їй дуже вдячний – вона підтримує, допомагає з інвентарем.

Вона зашиває мій комбінезон, розписувала шолом. Це її робота. Вона сама німкеня, але писала українською – така ось лагідна українізація.

Я відчував її підтримку, бачив її на трибунах зверху, бачив її погляд, посмішку. Зараз піду її цілувати й обіймати. Для мене це зараз найважливіше – навіть важливіше за відновлення. Від неї я візьму енергію та силу.

Були певні сумніви, чи зможе вона приїхати. У неї є робота та навчання, але вона змогла. Їй вдалося переконати колег, щоб отримати паузу й приїхати.

– Було багато питань від міжнародних журналістів. Яке питання тебе здивувало чи сподобалося найбільше?

– Можливо, здивувало питання від представника Чехії про мій результат. Він запитав, чи я здивований. Ні, я не здивований. Я знав, що можу й на що готовий.

Так, я міг і краще, але припустився тактичної помилки – зіштовхнувся з представником США. На жаль, це вибило мене з траєкторії: я втратив швидкість і позицію. Утім, я задоволений.

Тренери Польщі дякували мені, я дякував їм. Ми задоволені. Попереду ще одна дисципліна – буду готуватися.

– Ви показали найкращий результат в індивідуальних змаганнях серед усіх українців.

– Ще тільки половина Олімпійських ігор. Кирило (Марсак – прим.) міг показати найкращий результат. У нього були всі шанси.

Він ще юний, десь не вистачає досвіду. Він читає всі коментарі, і це збиває фокус. Я помічаю це, адже живу з ним. Це відчувалося в його спілкуванні, у його думках.

Я сподіваюся, що він набиреться досвіду й буде ігнорувати весь гейт, усі повідомлення від російських суперників і глядачів.

Ми дивилися з ним і бачили, що він міг би гарантувати собі й усій Україні вихід у топ-10.

У Мілані Гандей виступить ще в одній дисципліні – 500 метрів. Змагання в цьому виді розпочнуться з кваліфікації у понеділок, 16 лютого, о 12:17 за київським часом.

Нагадаємо, що росіяни атакували в соцмережах українського фігуриста Кирила Марсака напередодні його виступу на Олімпіаді