Чотириразова олімпійська чемпіонка анонсувала завершення кар'єри

Руслан Травкін — 11 квітня 2026, 01:58
Чотириразова олімпійська чемпіонка анонсувала завершення кар'єри
Чхой Мін Чон
Південнокорейська шорт-трекістка, чотириразова олімпійська чемпіонка та 17-кратна чемпіонка світу Чхой Мін Чон повідомила, що завершить професійну кар'єру наступного року.

Вона зробила цю заяву у четвер після завершення першого етапу відбіркових випробувань для національної збірної на новий сезон.

"Думаю, це будуть мої останні відбіркові змагання до національної команди. Якщо я потраплю до збірної, то це буде мій останній сезон", сказала спортсменка.
Чхой посідає перше місце в загальному заліку перед другим етапом, і якщо не станеться якогось непередбачуваного повороту подій, вона, ймовірно, фінішує в сімці найкращих і заробить собі місце в національній збірній.

"Відколи я вирішила завершити кар'єру, я можу вільно кататися на ковзанах. Гадаю, мені вдалося показати ці гарні результати, бо весь тиск зник".
Після зимової Олімпіади в Італії, де Чхой здобула срібло на дистанції 1500 метрів, вона заявила, що це будуть її останні Олімпійські ігри.

Мін Чон – рекордсменка серед корейських спортсменів за загальною кількістю олімпійських нагород за кар'єру (сім медалей).

Завершення кар'єри Олімпійські ігри

Олімпійські ігри

