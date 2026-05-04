Легендарна Вонн на милицях вразила фанатів розкішним образом на світському заході

Легендарна гірськолижниця Ліндсі Вонн продовжує дивувати не лише силою характеру, а й бездоганним стилем.

Лише кілька місяців після серйозної травми ноги американка з'явилася на світському заході у розкішному образі, який одразу привернув увагу.

Вонн відвідала передвечірку до Met Gala, організовану Джеффом Безосом та Лорен Санчес, де постала у приталеній довгій сукні глибокого бордового кольору та елегантних підборах.

Образ виглядав максимально ефектно і підкреслював її форму, навіть попри те, що спортсменка все ще пересувається на милицях.

Met Gala Pre-Party 💃🏼

Нагадаємо, Вонн одужує після складного перелому великогомілкової кістки лівої ноги, який вона отримала, коли впала лише на 13 секунді свого олімпійського спуску 8 лютого.

23 лютого гірськолижницю виписали з лікарні. Спортсменка повідомила, що "зосередиться на реабілітації, щоб протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці".

Напередодні Вонн розповіла, як проходить її реабілітація після важкої травми.