Легендарна Вонн на милицях вразила фанатів розкішним образом на світському заході
Легендарна гірськолижниця Ліндсі Вонн продовжує дивувати не лише силою характеру, а й бездоганним стилем.
Лише кілька місяців після серйозної травми ноги американка з'явилася на світському заході у розкішному образі, який одразу привернув увагу.
Вонн відвідала передвечірку до Met Gala, організовану Джеффом Безосом та Лорен Санчес, де постала у приталеній довгій сукні глибокого бордового кольору та елегантних підборах.
Образ виглядав максимально ефектно і підкреслював її форму, навіть попри те, що спортсменка все ще пересувається на милицях.
Нагадаємо, Вонн одужує після складного перелому великогомілкової кістки лівої ноги, який вона отримала, коли впала лише на 13 секунді свого олімпійського спуску 8 лютого.
23 лютого гірськолижницю виписали з лікарні. Спортсменка повідомила, що "зосередиться на реабілітації, щоб протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці".
Напередодні Вонн розповіла, як проходить її реабілітація після важкої травми.