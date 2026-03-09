Українка Яблонська виграла "срібло" на етапі Кубку Європи з лижної акробатики

Українська фристайлістка Діана Яблонська стала срібною призеркою етапу Кубку Європи з лижної акробатики, що проходив у швейцарському Айроло.

Про це повідомила Федерація лижного спорту України.

"Ця медаль – результат наполегливої праці і регулярних тренувань. Тож щиро вітаємо з цим високим здобутком!", – йдеться у повідомленні Федерації.

Нагорода Яблонської стала другою для України на етапі Кубку Європи в Айроло. Днем раніше Оксана Яцюк виборола золоту медаль.

Нагадаємо, що Діана Яблонська у 2026 році дебютувала на зимових Олімпійських іграх. 18-річна лижна акробатка стала наймолодшою спортсменкою збірної України.

У кваліфікації змагань з лижної акробатики на Іграх-2026 Яблонська показала 18-й результат та не змогла пробитися до фіналу.