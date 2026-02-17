Дуже боявся піти на штрафне коло: Борковський – про виступ в естафеті на Олімпіаді-2026

Український біатлоніст Богдан Борковський поділився враженнями від свого виступу в чоловічій естафеті на Олімпійських іграх-2026, сказавши, що йому їх "складно оцінити".

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Насправді складно оцінити, особливо стрільбу лежачи. Намагався бути спокійним, але залишив одну мішень, яку ледь закрив запасними. Відчувалося хвилювання, що не можна не йти на це штрафне коло, воно б нам сильно завадило, як і запасні патрони. Але, дякуючи Богу, я не пішов на це штрафне коло, дуже боявся його. "Стійку" я відпрацював досить непогано, рівно, намагався не звертати увагу на інших спортсменів. Зібрався і зміг відпрацювати без запасних патронів".

Спортсмен охарктерезував свій результат у першому колі – непоганим, хоча вказав, що на новому стадіоні йому важко було підтримувати швидкість.

"На дистанції було складно, може, це не мій стадіон, до нього треба звикнути саме взимку, щоб підтримувати цю високу швидкість. Чи це хлопці такі сильні, що я не можу за ними втриматися, але наче перше коло непогано було, але потім сили почали закінчуватися. Можна сказати, що непогано пробіг, якщо не брати увагу ці запасні патрони".

Зауважимо, що Україна у складі з Дмитром Підручним, Богданом Борковським, Віталієм Мандзинон і Тарас Лесюком фінішувала серед аутсайдерів в чоловічій естафеті, посівши 16-ту позицію, а Франція вперше в історії виграла "золото" у цій дисципліні.

Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 продовжиться жіночою естафетою, яка відбудеться в середу, 18 лютого. Початок о 15:45 за київським часом.

Для чоловіків останньою дисципліною буде масстарт, у який кваліфікувалися двоє українців – Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Гонка відбудеться 20 лютого, початок запланований на 15:15.