Російський гімн уперше з 2014 року пролунав на Паралімпіаді

На Паралімпійських іграх 2026 вперше з 2014 року під час церемонії нагородження пролунав російський гімн.

Це сталося після того, як російська гірськолижниця Варвара Ворончихіна здобула золоту медаль в супергіганті категорії стоячи. До цього моменту упродовж 12 років російський гімн та прапор забороняли використовувати в міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, що Паралімпійський міжнародний комітет дозволив спортсменам з Росії та Білорусі виступати з національною символікою. До участі в змаганнях допустили шестеро росіян та чотирьох білоруських паратлетів.

Україна та низка країн бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через участь російських та білоруських спортсменів. До речі, делегацію Росії глядачі освистали на параді націй.

Натомість організатори Паралімпійських ігор попри вимогу НПК України, винесли синьо-жовтий прапор на церемонії відкриття.

Зазначимо, що російським спортсменам починаючи з 2014 року забороняли змагатися під національним прапором. Спочатку це було пов'язано з допінговим скандалом, а з 2022 року через агресію проти України.

На трьох поспіль Олімпійських іграх (2018, 2020, 2022) атлети з Росії виступали без прапора та гімну.