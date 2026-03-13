Максим Гелюта провів перший заїзд у слаломі-гіганті на Паралімпіаді-2026
Максим Гелюта
На Паралімпійських іграх-2026 відбувся перший заїзд у змаганнях у слалом-гіганті (клас спортсмени стоячи).
Україну в них представив Максим Гелюта. Для 22-річного представника Волинської області це був дебютний старт у кар'єрі на такому рівні.
Він посів 29 місце з результатом 1:28.30, поступившись лідеру на 24.23 секунди. Другий заїзд розпочнеться о 14:20 за київським часом.
Нагадаємо, що напередодні відомий блогер Владислав Хільченко провів перший заїзд змагань з банкед слалому. Він фінішував у топ-20, подолавши дистанцію за 1:13.32.
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.