Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Максим Гелюта провів перший заїзд у слаломі-гіганті на Паралімпіаді-2026

Денис Іваненко — 13 березня 2026, 11:42
Максим Гелюта провів перший заїзд у слаломі-гіганті на Паралімпіаді-2026
Максим Гелюта
Instagram

На Паралімпійських іграх-2026 відбувся перший заїзд у змаганнях у слалом-гіганті (клас спортсмени стоячи).

Україну в них представив Максим Гелюта. Для 22-річного представника Волинської області це був дебютний старт у кар'єрі на такому рівні.

Він посів 29 місце з результатом 1:28.30, поступившись лідеру на 24.23 секунди. Другий заїзд розпочнеться о 14:20 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні відомий блогер Владислав Хільченко провів перший заїзд змагань з банкед слалому. Він фінішував у топ-20, подолавши дистанцію за 1:13.32.

Читайте також :
Це чистий сайдквест: Хільченко – про дебют на Паралімпіаді-2026
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпійські ігри Гірськолижний спорт Паралімпіада-2026

Паралімпіада-2026

П'ятеро українців кваліфікувалися до фіналу спринту-персьюту Паралімпіади-2026
Українець Хільченко посів 19 місце у першій спробі банкед слалому на Паралімпіаді-2026
Це чистий сайдквест: Хільченко – про дебют на Паралімпіаді-2026
Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 7. Багато парабіатлону та ще один старт Хільченка
МПК прокоментував заяву НПК України про систематичний тиск на спортсменів

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік