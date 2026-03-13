Максим Гелюта провів перший заїзд у слаломі-гіганті на Паралімпіаді-2026

На Паралімпійських іграх-2026 відбувся перший заїзд у змаганнях у слалом-гіганті (клас спортсмени стоячи).

Україну в них представив Максим Гелюта. Для 22-річного представника Волинської області це був дебютний старт у кар'єрі на такому рівні.

Він посів 29 місце з результатом 1:28.30, поступившись лідеру на 24.23 секунди. Другий заїзд розпочнеться о 14:20 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні відомий блогер Владислав Хільченко провів перший заїзд змагань з банкед слалому. Він фінішував у топ-20, подолавши дистанцію за 1:13.32.