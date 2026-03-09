Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

"Золото" італійки Маццель, провал Форстер: результати супергігантського слалому на Паралімпіаді-2026

Софія Кулай — 9 березня 2026, 11:05
Золото італійки Маццель, провал Форстер: результати супергігантського слалому на Паралімпіаді-2026
К'яра Маццель
Getty Images

У понеділок, 9 березня, відбулись три фінали Паралімпійських ігор-2026 у парагірськолижному спорті.

Першою олімпійською чемпіонкою у супергігантському слаломі сьогодні стала італійка К'яра Маццель, яка раніше виграла "срібло" у швидкісному спуску серед жінок з порушенням зору.

У класі стоячи тріумфувала ворожа представниця, а сидячи переможницею стала іспанка Одрі Паскуаль Секо. Сенсацією тут стала німкеня Анна-Лена Форстер. Шестиразова призерка Паралімпіади залишилась поза межами п'єдесталу.

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, жінки, клас VI

  1. К'яра Маццель (Італія) 1:14.84
  2. Вероніка Айгнер (Австрія) 1:15.44
  3. Олександра Рексова 1:19.69

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, жінки, Standing

  1. Варвара Ворончіхіна (Росія) 1:15.60
  2. Орелі Рішар (Франція) 1:17.56
  3. Ебба Аарсйо (Швеція) 1:17.64

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, жінки, Sitting

  1. Одрі Паскуаль Секо (Іспанія) 1:17.82
  2. Момока Мураока (Японія) 1:24:14
  3. Лю Ситун (Китай) 1:24.91

Також сьогодні у боротьбу за медалі у парагірськолижному спорті вступлять чоловіки (VI, Standing, Sitting).

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, українські паралімпійці не стартують. З усім розкладом третього змагального дня на Паралімпійських іграх 2026 можна ознайомитись – тут.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпіада Паралімпійські ігри Паралімпіада-2026

Паралімпійські ігри

Дворазовий учасник Олімпійських ігор став чемпіоном Паралімпіади
Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 3. Шість фіналів в супергіганті, але без українців
Українській біатлоністці зробили зауваження за "антивоєнні" сережки на Паралімпіаді-2026
Двоє українців піднялися на п'єдестал Паралімпіади-2026 в індивідуальній гонці серед незрячих
Я очікував, що буду на п'єдесталі: Радь прокоментував здобуття бронзової медалі на Паралімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік