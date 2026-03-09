"Золото" італійки Маццель, провал Форстер: результати супергігантського слалому на Паралімпіаді-2026

У понеділок, 9 березня, відбулись три фінали Паралімпійських ігор-2026 у парагірськолижному спорті.

Першою олімпійською чемпіонкою у супергігантському слаломі сьогодні стала італійка К'яра Маццель, яка раніше виграла "срібло" у швидкісному спуску серед жінок з порушенням зору.

У класі стоячи тріумфувала ворожа представниця, а сидячи переможницею стала іспанка Одрі Паскуаль Секо. Сенсацією тут стала німкеня Анна-Лена Форстер. Шестиразова призерка Паралімпіади залишилась поза межами п'єдесталу.

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, жінки, клас VI

К'яра Маццель (Італія) 1:14.84 Вероніка Айгнер (Австрія) 1:15.44 Олександра Рексова 1:19.69

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, жінки, Standing

Варвара Ворончіхіна (Росія) 1:15.60 Орелі Рішар (Франція) 1:17.56 Ебба Аарсйо (Швеція) 1:17.64

Паралімпійські ігри 2026. Парагірськолижний спорт. Super-G, жінки, Sitting

Одрі Паскуаль Секо (Іспанія) 1:17.82 Момока Мураока (Японія) 1:24:14 Лю Ситун (Китай) 1:24.91

Також сьогодні у боротьбу за медалі у парагірськолижному спорті вступлять чоловіки (VI, Standing, Sitting).

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, українські паралімпійці не стартують. З усім розкладом третього змагального дня на Паралімпійських іграх 2026 можна ознайомитись – тут.