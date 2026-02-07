Дукач йде 12-м, Мандзій – 14-й після двох заїздів у змаганнях чоловіків на санях-одиночках
У суботу, 7 лютого, відбулися перші два заїзди в змаганнях чоловіків на санях-одиночках в межах Олімпійських Ігор-2026.
Україну тут представляють Антон Дукач та Андрій Мандзій, які за сумою двох заїздів показали 12-й та 14-й результат відповідно.
Наразі лідерами є представник Німеччини Макс Лангенхан, австрієць Йонас Мюллер та італійський санкар Домінік Фішналлер.
У цьому виді перемогу здобуде найкращий спортсмен за сумою чотирьох заїздів. Фінальні спроби відбудуть у неділю, 8 лютого.
Олімпійські Ігри-2026
Санний спорт, одиночки
Результати після двох заїздів
1. Макс Лангенхан (НІмеччина) 1:45,826
2. Йонас Мюллер (Австрія) 0,162
3. Домінік Фішналлер (Італія) 0,298
...12. Антон Дукач (Україна) 1,634
14. Андрій Мандзій (Україна) 1,714
Напередодні був розіграний комплект медалей у ковзанярському спорті серед жінок на дистанції 3000 метрів, де був поставлений перший на цих Іграх олімпійський рекорд.