Думала, що пройде у фінал: переможниця кваліфікації у слоупстайлі високо оцінила виступ українки Коцар на ОІ-2026

Микола Дендак — 7 лютого 2026, 16:45
Катерина Коцар
Ski Federation of Ukraine

Швейцарська фрістайлістка Матильда Гремо, яка перемогла у кваліфікації в жіночому слоупстайлі, високо оцінила виступ українки Катерини Коцар на Олімпійських іграх 2026.

Її слова передає Суспільне Спорт.

За перший виступ Коцар отримала оцінку 36.03 бала та посіла 13 місце. У другій спробі покращила результат до 50.78 бала, але піднятися за позиціями так і не змогла, фінішувавши на 14-й сходинці.

"Гадала, вона буде 11-ю чи 12-ю, а вона стала 14-ю, за два кроки від фіналу. Проте з того часу, як ми знайомі, я бачу, як сильно вона покращила виступи. У неї чималий потенціал. Мені подобається з нею спілкуватися. Чудово, коли вона поруч, бо у неї завжди гарний настрій. Так, мені дещо сумно, що вона не пройшла у фінал, але вона все ж таки гарно виступила", – сказала Гремо.

Зазначимо, що 50.78 бала – це найкращий результат Катерини в сезоні у слоупстайлі. До цього її рекордом було 50,55 на етапі Кубку світу в Лааксі.

До фіналу вийшли 12 найкращих спортсменок за підсумками кваліфікації. Боротьба за медалі в цій дисципліні відбудеться 9 лютого.

Нагадаємо, що це не останній виступ для Катерини на Олімпіаді. Вона ще змагатиметься в бігейрі, який є її коронною дисципліною. Кваліфікація у цьому виді фрістайлу відбудеться у неділю, 8 лютого.

Слідкуйте за текстовою трансляцією другого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Матильда Гремо

Гремо виграла золоту медаль у слоупстайлі

