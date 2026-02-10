Українська правда
Марсак: Розраховували покращити рекорд сезону, але ніяк не на 10 балів

Олександр Булава — 10 лютого 2026, 23:32
Марсак: Розраховували покращити рекорд сезону, але ніяк не на 10 балів
Кирило Марсак
Getty Images

Українець Кирило Марсак оцінив свій виступ у короткій програмі Олімпійських ігор-2026.

Про це він розповів у коментарі Суспільне Спорт.

21-річний фігурист показав рекордний для себе прокат, набравши 86.89 балів.

"Емоційний вибух у голові. Навіть не знаю, що сказати. Це неймовірно насправді, що вдалося зробити і як публіка нас зустріла. Просто неймовірно", – сказав він.

Марсак заявив, що не очікував такого результату, хоча ідеально все відпрацював під час тренувань.

"Таких оцінок – ні. Розраховували покращити рекорд сезону на 1-2 бали. Ніяк не на 10. Але ми дуже-дуже раді, що вдалося настільки покращити.

Тренування йшли дуже-дуже класно. Я був готовий до цих змагань. Потрібно було просто бути в моменті – і все вийшло", – зазначив він.

Також спортсмен оцінив готовність до довільної програми.

"Звісно. На тренуваннях ми вже частково катали довільну програму. Всі стрибки виглядають дуже стабільно. Будемо сподіватися, все вийде і в довільній", – розповів Марсак.

Слідкуйте за текстовою трансляцією змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

