Відчуття, що нас знецінюють: Мандзин висловився щодо заборони від МОК виступати Гераскевичу в "шоломі пам'яті"

Український біатлоніст Віталій Мандзин підтримав свого земляка, скелетоніста Владислава Гераскевича, якому МОК заборонив використовувати шолом, на якоиу зображені фото українських спортстменів, які загинули внаслідок російського вторгнення, зазначивши, що Міжнародний олімпійський комітет не дуже бере до уваги інтереси громадян України.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Насправді я хотів би висловити йому свою подяку особисто, тому що Влад – та людина, яка постійно відстоює інтереси всіх українців. В тому числі він не боїться і впевнено говорить на увесь світ про ситуацію, яка відбувається в Україні. Насправді за це йому велика подяка і те, що він вшанував пам'ять наших загиблих спортсменів – це надзвичайно цінний поступок.

Але, на жаль, можемо помітити, що МОК – така організація, яка, напевно, на інтереси українців не дуже сильно вважає, не бере їх до уваги. Насправді це дуже образливо, тому що таке враження, що нас десь відсторонюють і навіть трішки знецінюють. Але Владу величезна подяка за його позицію", – сказав Мандзин.

Нагадаємо, що український скелетоніст провів перші тренування на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія. МОК заборонив Владиславу використовувати цей "шолом пам'яті".

Раніше свою думку з приводу цієї ситуації висловив і сам Гераскевич.