Це шалений досвід: українка Лобашева – про виступ у спринті на Паралімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 10 березня 2026, 13:52
Романа Лобашева
ЛНТУ

Українська паралижниця Романа Лобашева підсумувала виступ у кваліфікації до півфіналу у спринтерських гонках на Паралімпійських іграх 2026.

Слова спортсменки цитує Суспільне Спорт.

Лобашева зупинилася за крок від півфіналу, завершивши гонку на дев'ятому місці, тоді як до наступної стадії проходять вісім кращих.

Наразі дебютантці Паралімпійських ігор складно конкурувати з досвідченими суперниками. Втім, цей досвід знадобиться Романі для подальших виступів.

"Звісно, хотілось б потрапити у півфінал, але поки це для мене складно. Я стартую більше для того, щоб набиратись досвіду вже на наступну Паралімпіаду. Це шалений досвід бігти з такими професіоналами своєї справи, з такими сильними спортсменами на такій трасі, на Паралімпіаді. Але поки такий результат", – розповіла Лобашева.

Зазначимо, що Лобашева виступала у класі з порушенням зору. Серед українок відбір подолала Оксана Шишкова, яка фінішувала восьмою.

Загалом 11 українців з 14 кваліфікувалися до півфіналів. Півфінали спринтів відбудуться о 13:26 – 14:10 за київським часом.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводить текстову трансляцію змагального дня на Паралімпіаді. Детальний розклад змагань можна дізнатись за посиланням.

