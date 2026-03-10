Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

11 українців вийшли до півфіналів у спринтах паралижних гонок на Паралімпіаді-2026

Денис Іваненко — 10 березня 2026, 12:19
11 українців вийшли до півфіналів у спринтах паралижних гонок на Паралімпіаді-2026
Павло Баль
Parasport Sverige/Karl Nilsson

У вівторок, 10 березня, представники України взяли участь у кваліфікації спринтів паралижних перегонів.

14 наших спортсменів змагалися у класах сидячи, стоячи та з порушенням зору. З них одразу 11 змогли пробитись до півфіналів.

Усі п'ять українців пройшли відбір у класі сидячи. Найкращий результат показав Павло Баль, який став третім (+3.08). Також тут виступали Тарас Радь, Олександр Алексик, Василь Кравчук і Григорій Шимко.

Також усі три українки подолали кваліфікацію у класі стоячи. Найшвидшою серед "синьо-жовтої" команди стала Людмила Ляшенко (п'яте місце). У півфінал потрапили й Олександра Кононова з Іриною Буй.

Серед чоловіків у класі стоячи до 1/2 фіналу відібрався Серафим Драгун із восьмим результатом (+14.87). Григорій Вовчинський став 18-м і не пройшов кваліфікацію.

У класі з порушенням зору серед жінок відбір подолала Оксана Шишкова, ставши восьмою. Романа Лобашева фінішувала дев'ятою, чого не вистачило для виходу у півфінал.

Дмитро Суярко також пройшов кваліфікацію у класі з порушенням зору. Він показав шостий результат (+11.66), а Ігор Кравчук став десятим, програвши 9 секунд восьмому місцю, яке було останнім прохідним у півфінал.

Американка українського походження Оксана Мастерс із найкращим часом вийшла до півфіналу спринту у класі сидячи. Україна у цій дисципліні паралижних гонок серед жінок не представлена.

Півфінали спринтів відбудуться о 13:26 – 14:10 за київським часом.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводить текстову трансляцію змагального дня на Паралімпіаді. Детальний розклад змагань можна дізнатись за посиланням.

Читайте також :
Україна опустилася на друге місце в медальному заліку Паралімпіади-2026
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпійські ігри Паралімпіада-2026

Паралімпійські ігри

Паралімпіада-2026. День 4. Текстова трансляція
Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 4. Медальні надії в паралижних гонках
Кюш завоював друге "золото", тріумф Айгнера: результати супергігантського слалому на Паралімпіаді-2026
"Золото" італійки Маццель, провал Форстер: результати супергігантського слалому на Паралімпіаді-2026
Дворазовий учасник Олімпійських ігор став чемпіоном Паралімпіади

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік