11 українців вийшли до півфіналів у спринтах паралижних гонок на Паралімпіаді-2026

У вівторок, 10 березня, представники України взяли участь у кваліфікації спринтів паралижних перегонів.

14 наших спортсменів змагалися у класах сидячи, стоячи та з порушенням зору. З них одразу 11 змогли пробитись до півфіналів.

Усі п'ять українців пройшли відбір у класі сидячи. Найкращий результат показав Павло Баль, який став третім (+3.08). Також тут виступали Тарас Радь, Олександр Алексик, Василь Кравчук і Григорій Шимко.

Також усі три українки подолали кваліфікацію у класі стоячи. Найшвидшою серед "синьо-жовтої" команди стала Людмила Ляшенко (п'яте місце). У півфінал потрапили й Олександра Кононова з Іриною Буй.

Серед чоловіків у класі стоячи до 1/2 фіналу відібрався Серафим Драгун із восьмим результатом (+14.87). Григорій Вовчинський став 18-м і не пройшов кваліфікацію.

У класі з порушенням зору серед жінок відбір подолала Оксана Шишкова, ставши восьмою. Романа Лобашева фінішувала дев'ятою, чого не вистачило для виходу у півфінал.

Дмитро Суярко також пройшов кваліфікацію у класі з порушенням зору. Він показав шостий результат (+11.66), а Ігор Кравчук став десятим, програвши 9 секунд восьмому місцю, яке було останнім прохідним у півфінал.

Американка українського походження Оксана Мастерс із найкращим часом вийшла до півфіналу спринту у класі сидячи. Україна у цій дисципліні паралижних гонок серед жінок не представлена.

Півфінали спринтів відбудуться о 13:26 – 14:10 за київським часом.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводить текстову трансляцію змагального дня на Паралімпіаді. Детальний розклад змагань можна дізнатись за посиланням.