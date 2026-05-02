Виконала обіцянку на тлі росіянки, що плаче: Костюк зробила сальто після перемоги в Мадриді

Марта Костюк яскраво завершила свій тріумф на турнірі WTA 1000 у Мадриді, обігравши у фіналі Мірру Андрєєву (6:3, 7:5). Матч тривав 1 годину і 20 хвилин, але головні кадри вечора відбулися вже після фінального розіграшу.

23-річна українка не стримала сліз одразу після перемоги – емоції прорвалися назовні після одного з найважливіших титулів у її кар'єрі. Проте далі сталося те, що вже точно запам'ятають уболівальники: Костюк виконала обіцяне раніше святкування – ефектне сальто назад просто на корті.

Трибуни вибухнули оплесками, а сама Марта, схоже, вклала в цей стрибок усе – напругу фіналу, шлях до титулу і особистий контекст перемоги.

Контраст моменту лише підсилив драматургію: на задньому плані Мірра Андрєєва не стримувала сліз після поразки, її намагалася заспокоїти команда.