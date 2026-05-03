Зірковий співак бурхливо відсвяткував вихід Іпсвіча в АПЛ із келихом пива і в обіймах команди

Іпсвіч Таун офіційно повернувся до Прем'єр-ліги вже через рік після вильоту, впевнено завершивши сезон у Чемпіоншипі. Перемога над КПР з рахунком 3:0 у вирішальному турі гарантувала команді друге місце і пряме підвищення без плейоф.

Одразу після фінального свистка розпочалося справжнє божевілля – фанати вибігли на поле, святкуючи разом із гравцями довгоочікуване повернення до еліти англійського футболу.

Проте найяскравіший момент вечора чекав команду вже за лаштунками.

У роздягальні на футболістів чекав міноритарний власник клубу, всесвітньо відомий співак Ед Ширан. Артист, який володіє часткою акцій клубу, не просто привітав команду, а й долучився до святкування – із піснями, емоціями та келихом пива.

Нагадаємо, Ширан цього сезону навіть потрапив до заявки на сезон Іпсвіча, отримавши футболку із номером "17". На жаль, на поле він так жодного разу не вийшов.

