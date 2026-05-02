Ми дуже раді цьому новому проєкту: Мессі записав звернення до гравців клубу, який нещодавно придбав

Легендарний Ліонель Мессі несподівано розширив свою футбольну імперію, ставши повноцінним власником іспанського клубу Корнелья, який виступає у нижчих дивізіонах.

Аргентинець викупив усі акції компанії, що раніше володіла командою, і вже окреслив перші кроки у новому проєкті.

Форвард Інтер Маямі звернувся до гравців і тренерського штабу через відео, де привітав команду та заявив про намір допомагати у розвитку клубу. За словами Мессі, він уважно стежить за результатами та підтримує команду.

" Я хотів би представитися та сказати усім "Привіт", а також повідомити вам, що ми тут, щоб розвиватися та допомагати всім, чим можемо. Ми дуже раді цьому новому проєкту. Я слідкую за вами та підтримую вас кожні вихідні", – сказав аргентинець.

Попри те, що футболіст поки не з'являвся на трибунах, його залученість уже відчутна. Усередині клубу позитивно відреагували на звернення нового власника, зустрівши його слова оплесками.

