Ми дуже раді цьому новому проєкту: Мессі записав звернення до гравців клубу, який нещодавно придбав
Легендарний Ліонель Мессі несподівано розширив свою футбольну імперію, ставши повноцінним власником іспанського клубу Корнелья, який виступає у нижчих дивізіонах.
Аргентинець викупив усі акції компанії, що раніше володіла командою, і вже окреслив перші кроки у новому проєкті.
Форвард Інтер Маямі звернувся до гравців і тренерського штабу через відео, де привітав команду та заявив про намір допомагати у розвитку клубу. За словами Мессі, він уважно стежить за результатами та підтримує команду.
"Я хотів би представитися та сказати усім "Привіт", а також повідомити вам, що ми тут, щоб розвиватися та допомагати всім, чим можемо. Ми дуже раді цьому новому проєкту. Я слідкую за вами та підтримую вас кожні вихідні", – сказав аргентинець.
Попри те, що футболіст поки не з'являвся на трибунах, його залученість уже відчутна. Усередині клубу позитивно відреагували на звернення нового власника, зустрівши його слова оплесками.
Раніше повідомлялося, що проти Мессі і збірної Аргентини подали багатомільйонний позов за шахрайство.