Зірковий чемпіон UFC знявся у кріжновій рекламі російського ММА-турніру

Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра опублікував відео, в якому поділився реакцією на турнір Alf Global 3.

У ролику боєць переглядає нарізки поєдинків і демонстративно реагує, подекуди навіть награно шоковано.

Окремо Перейра згадав двох тренерів турніру, Джона Джонса та Даніеля Корм'є, які є культовими постатями у світі змішаних єдиноборств.

Водночас сам турнір Alf Global 3 є частиною проєкту Alfredo Reality, організованого росіянином, а участь у ньому беруть переважно бійці з РФ.

Цікаво, що раніше тренер Перейри також з'являвся у Росії, звідки передавав привіт, що лише підсилило увагу до цієї історії.

Нагадаємо, сам бразилець готується до дебюту у надважкій вазі, де його суперником стане Сіріл Ган. Їхній бій запланований на турнірі UFC Freedom 250, що має відбутися 14 червня у Білому домі.

