Срібна призерка Олімпіади-2026 розбила свою медаль

Нагадаємо, жіночий скіатлон завершився тріумфом збірної Швеції. Перемогу здобула Фріда Карлссон, інша шведка, Андерссон, фінішувала другою. Для Ебби це перша особиста медаль Олімпіади в кар'єрі.

Срібна призерка зимових Олімпійських ігор 2024 року в скіатлоні Ебба Андерссон розбила свою медаль.

