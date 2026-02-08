Срібна призерка Олімпіади-2026 розбила свою медаль
Ебба Андерссон
Getty Images
Срібна призерка зимових Олімпійських ігор 2024 року в скіатлоні Ебба Андерссон розбила свою медаль.
Про це повідомляє SVT.
Інцидент трапився прямо на лижному стадіоні "Лаго ді Тезеро", одразу після церемонії нагородження.
"Ми з Фрідою (Карлссон, олімпійською чемпіонкою в скіатлоні, – прим.) вирішили підійти до нашого фан-клубу. Я бігла слідом за нею, і моя медаль впала в сніг. Вона розбилася на три частини, одну з них я не змогла знайти. Сподіваюся, що в організаторів є якийсь план "Б" на такий випадок", – розповіла Андерссон.
Нагадаємо, жіночий скіатлон завершився тріумфом збірної Швеції. Перемогу здобула Фріда Карлссон, інша шведка, Андерссон, фінішувала другою. Для Ебби це перша особиста медаль Олімпіади в кар'єрі.
