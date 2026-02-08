Українська правда
Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Олег Дідух — 8 лютого 2026, 00:49
Срібна призерка Олімпіади-2026 розбила свою медаль
Ебба Андерссон
Getty Images

Срібна призерка зимових Олімпійських ігор 2024 року в скіатлоні Ебба Андерссон розбила свою медаль.

Про це повідомляє SVT.

Інцидент трапився прямо на лижному стадіоні "Лаго ді Тезеро", одразу після церемонії нагородження.

"Ми з Фрідою (Карлссон, олімпійською чемпіонкою в скіатлоні, – прим.) вирішили підійти до нашого фан-клубу. Я бігла слідом за нею, і моя медаль впала в сніг. Вона розбилася на три частини, одну з них я не змогла знайти. Сподіваюся, що в організаторів є якийсь план "Б" на такий випадок", – розповіла Андерссон.

Нагадаємо, жіночий скіатлон завершився тріумфом збірної Швеції. Перемогу здобула Фріда Карлссон, інша шведка, Андерссон, фінішувала другою. Для Ебби це перша особиста медаль Олімпіади в кар'єрі.

Олімпійські ігри 2026 Лижні перегони Ебба Андерссон

Ебба Андерссон

