Довелося забивати у власні ворота: у Хорватії футболіст порушив фейр-плей і ледь не був побитий суперниками

У другій лізі чемпіонату Хорватії відбулася сцена, яка нагадала один із найвідоміших скандалів у футболі, тільки з несподіваним фіналом. Гравець Дубрави Анте Матич вирішив, що правила фейр-плей – це радше рекомендація, ніж обов'язок, і скористався моментом, коли суперники були не готові.

Під час штрафного удару футболісти Цибалії ще не встигли організуватися, але Матич не став чекати, і просто пробив і відправив м'яч у ворота. Гол зарахували, але от суперники – ні.

Реакція була миттєвою: опоненти ледь не "пояснили" йому всі нюанси чесної гри прямо на полі.

Поки арбітр намагався заспокоїти пристрасті та роздавав жовті картки за масову штовханину, сам герой епізоду, схоже, встиг переосмислити свій вчинок.

Після розіграшу з центру поля Матич пройшов пів поля і без зайвих вагань відправив м'яч у власні ворота.

Таким чином паритет було відновлено, а матч у підсумку завершився бойовою нічиєю – 2:2.

